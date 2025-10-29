Як у VARUS трансформували HR-кампанію у соціальний проєкт

Мережа супермаркетів VARUS представила фотопроєкт "Люди для людей" — виставку про трансформацію співробітників через слова підтримки. 14 жовтня експозицію відкрили у БФК Lake Plaza у Києві, де вона триватиме до середини листопада 2025 року.

Від опитування команди до виставки

У березні 2022 року, відновлюючи роботу після початку повномасштабного вторгнення, VARUS провів опитування серед близько 8 тисяч своїх співробітників. Метою було дізнатися, що потрібно команді для підтримки. Виявилося, що чи не найбільше вони потребували саме людської підтримки.

"Коли відновили роботу в березні 2022 року, ми пішли до наших співробітників і запитали: 'Що ви зараз потребуєте? Чим вас підтримати?'. І неочікувано чи дуже очікувано для того часу почули: 'Нам необхідна проста людська підтримка'. Саме це і стало початком", — розповіла Анна Луганська, директор з маркетингу VARUS.

Спочатку компанія розмістила у супермаркетах гумористичні наліпки, які через гумор нагадували клієнтам про ввічливість і добрі слова. Внутрішню кампанію "В людях ваша сила!" з часом вирішили масштабувати та створити фотопроєкт, який виходить за межі компанії.

Емоції "до" і "після": креативний підхід до підтримки

Героями фотопроєкту стали 18 співробітників VARUS у Дніпрі — касири, продавці, менеджери. Головним фотографом виступив Ігор Деха, митець і співзасновник Lustre Art Group. В основі концепції — чорно-білі портрети "до" і "після" того, як людина почула слова підтримки чи вдячності.

"Ми плідно співпрацювали з командою VARUS: обговорювали всі нюанси — як це має виглядати, яким чином можна викликати справжню емоцію. Бо кожен із нас має цю щирість, просто іноді її треба відкрити. Ми шукали, як це зробити — і знайшли. Через слова, певні компліменти, але головне — через щирість", — каже Ігор Деха.

Чорно-біла стилістика — свідомий вибір. Вона прибирає все зайве і залишає лише емоції, концентрує увагу на трансформації обличчя. Кожен кадр фіксує момент, коли людина відчула, що її побачили — не як працівника, а саме як людину.

Реалізація проєкту пройшла у два етапи. Спершу виставку розмістили у центральному офісі VARUS, куди запросили учасників зйомок. Компанія подарувала їм мініатюри з портретами і сфотографувала поруч з роботами. 14 жовтня виставка вийшла за межі офісу. На відкритті у БФК Lake Plaza гості побачили серію портретів, поспілкувалися з фотографом і взяли участь у творчій активації "Арт подяки". Експозиція триватиме до середини листопада. Після завершення публічного туру компанія обіцяє передати портрети героям проєкту.

Human-centric маркетинг як відповідь на кадровий дефіцит

Фотопроєкт “Люди для людей” VARUS вписується у ширший тренд ритейлу — інвестиції в employer branding в умовах кадрового дефіциту. У 2022-2024 роках українські компанії зіткнулися з відтоком кадрів через мобілізацію та еміграцію. Ритейл, де плинність традиційно висока, відчув це особливо гостро.

Ставка на людський капітал стає конкурентною перевагою. Проекти на кшталт "Люди для людей" працюють одразу на кількох рівнях: підвищують залученість існуючої команди, формують репутацію роботодавця для потенційних кандидатів і змінюють сприйняття бренду споживачами.

"Спочатку був маленький проект з гумористичними наліпками в супермаркетах. Ми намагалися через гумор нагадати клієнтам про ввічливість, добрі слова та посмішку. Пізніше вирішили створити цей фотопроєкт, щоб підтримати наших людей. А сьогодні вийшли за межі VARUS, бо підтримка потрібна всім", — підсумовує Анна Луганська.

VARUS демонструє, як соціальні ініціативи можуть трансформувати сприйняття бізнесу: компанія перестає бути безликою корпорацією і стає спільнотою конкретних людей.