Як заробляти на видавництві мілітарної та ідеологічної літератури під час війни. Досвід видавництва markobook

Прибуткове книговидання в умовах повномасштабної війни є непростою задачею. Дехто з видавців переходить на друк методичних посібників, зошитах для учнів, білетів ПДР - тобто те, що завжди користується стабільним попитом. Але що робити вузькоспеціалізованим видавцям, котрі працюють у вузьких жанрових нішах? В видавництві ідеологічної та націоналістичної літератури Марка Мельника переконані і доводять на власному прикладі: якщо знаходити і пропонувати читачу унікальний і цікавий контент, то навіть в умовах війни можна працювати з прибутком.

Велика війна з РФ не мотивує українців більше читати. Опитування свідчать, що в 2023 році 62% українців не придбали жодної книги, а 22% – від 1 до 4 книг. Причиною відмови найчастіше називають відсутність такої потреби (42% опитаних), або наявність непрочитаних книг вдома (26%). Частині респондентів не вистачає грошей на читання, дехто остерігаються купувати книги, які можуть виявитись нецікавими.

В умовах скорочення ринку видавництва мали б хапатись за будь–які замовлення і орієнтуватись на наймасовіші групи читачів і їхні запити. Така бізнес–модель є робочою в певних ситуаціях, але можна знайти свою нішу і з продуктом, максимально близьким певній категорії споживачів. В Україні існує безліч видів бізнесів, задача яких – конвертувати гроші в більші гроші, тоді як книговидавництво має бути інструментом соціальних змін, трансформації суспільства і зміни суспільного середовища на краще, зазначає Марко Мельник, засновник та власник видавництва markobook.

Видавництво працює з трьома основними тематиками: ідеологія, мілітаризм, мотивація військових. Як пояснює Марко, книги видавництва мають інформувати особовий склад СОУ, давати їм можливість відчувати себе важливим суб'єктом наближення перемоги, ключовим елементом в багатовіковому протистоянні з Росією.

Нішева модель цілком робоча, а книжкові мережі можуть охоче брати в реалізацію такий продукт, додає співрозмовник видання. Обсяги продажів теж не є головними – видавництво може бути популярним навіть з показником в 1000 книг на місяць, а читати їх можуть відомі українці. Наприклад, екс–головком Валерій Залужний.

Колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний з книгою "30 війн із Zаклятим сусідом". Всі фото надані Марком Мельником

Ідеологічна література до і після 2022 року

Ветеран АТО і повномасштабної війни з РФ Марко Мельник заснував видавництво markobook в 2016 році. Тоді ідеологічна тематика мала невеликий потенціал в плані прибутку, окупності, рентабельності. Скоріш, йому було цікаво поділитись з суспільством спогадами побратимів про війну, їхню мотивацію, бойовий і життєвий шлях, зародження українського добровольчого руху. На той момент видавництво було повністю дотаційним, ветеран друкував книги за рахунок соціальної виплати за своє поранення, використовував донати від побратимів, волонтерів і ветеранських об’єднань.

У 2018–2019 роках Мельник зрозумів, що у видавництва є бізнес–потенціал, і воно може бути окупним. markobook налагодило комунікацію з книжковим ритейлом, і почало продавати невеликі партії ідеологічної літератури. Видавці брали активну участь в книжкових форумах, на ярмарках і виставках, що дозволяло збільшувати інтерес до нішевих книг.

Книги markobook на виставці KyivBookFest

До повномасштабної війни великі книжкові мережі не дуже охоче співпрацювали з видавництвом через нішевість ідеологічної літератури, але в 2022 році ситуація змінилася. Втім, на початку великої війни стало не до книг – видавництво вимушено закрилося, бо Марко записався в тероборону, а його бізнес–партнер і помічник мобілізувалися до ЗСУ.

Влітку 2022 року в Україні з'явився попит на книги про український націоналізм, з'явилися люди, які хотіли продовжити цю справу своїми силами. Реанімувати видавництво допоміг грант від УВФ на 980 тис. грн.

Завдяки цій допомозі ми змогли заповнити надрукованими книжками цілу кімнату. Зараз вони майже розпродані, але видавництво "розігналось" і досягло того рівня, коли ми кожен місяць генеруємо прибуток, якого вистачає для видання нових книг. Бізнес став циклічним" Марко Мельник керівник видавництва markobook

При цьому markobook не є єдиним українським ветеранським ідеологічним виданням. В 2015-2016 роках зареєструвалося ще як мінімум 5 схожих видавництв, котрі створили в Україні свою власну нішу, інтерес до якої щорічно зростає. Марко Мельник пояснює збільшення цього ринку вивільненням частини аудиторії, котра до цього споживала російськомовний контент.

За його словами, після російського вторгнення люди зрозуміли, що патріотизм, мілітаризм і націоналізм дозволяють Україні вижити як державі і нації. Цілком логічно, що українці почали цікавитися цими темами і розвінчувати вкорінювані десятиліттями російські пропагандистські наративи.

"Часом ми і наші закордонні партнери ослаблюємо свою віру в перемогу лише через незнання загальновідомих фактів. Наприклад, що ми близько 30 разів воювали з росіянами, і в 18 епізодах перемагали. Двічі перемога завершувалась в Москві, відносно недавно повернули Крим військовим шляхом. Ми просто поширюємо здоровий, націлений на перемогу український світогляд, от і все", – підкреслює співрозмовник видання.

Зараз мейстрімні і великі видавці працюють на українську перемогу разом з нішевими. Якщо бізнес в цій сфері не наближає зміну суспільного середовища в Україні на краще, то це просто нежиттєздатний бізнес в умовах війни, констатує Марко Мельник.

Яка бізнес – модель у ідеологічного видавництва?

Головна задача видавця – правильно визначитися з нішею для роботи і тематикою, зрозуміти, який ефект переслідується , підкреслює видавець. Все інше є в наявності: поліграфічні підприємства дозволяють друкувати дуже маленькі наклади книг, цілком реально знайти фахівців для організації повного циклу друку, будь–які задачі можна доручити підрядникам.

Книга "Український націоналізм. Основи ідеології"

Видавець розповідає ще про декілька базових параметрів в роботі markobook:

Націнка видавництва найчастіше складає 30–50%, тоді як книга на сайті видавництва коштує в середньому 150 грн. В книжкових мережах вона може відрізнятися, оскільки вони мають своє ціноутворення – там бувають як великі націнки, так і суттєві знижки;

Якомога менші роялті. Автори книг зацікавлені першочергово в соціальному ефекті своєї творчості, тому часто беруть свою винагороду віддрукованими книжками для подальшого просування;

Точка беззбитковості видавництва складає близько 500 книжок щомісяця . Приблизно стільки ж markobook і продає, додруковуючи 500–1000 примірників на місяць;

Ринок ідеологічної і націоналістичної літератури може споживати і десятки тисяч книг на місяць, але за умови активного просування цього продукту. У нішевих видавництв недостатньо ресурсів і можливостей для активного маркетингу;

Хоча книги видавництва ставлять пріоритетом зміст над формою, складно буває набрати спеціалістів, котрі володіють ідеологічною термінологією і розуміють контекст. Не вийде найняти "з вулиці" будь–якого коректора, верстальника, редактора, дизайнера, макетника тощо, вони мають бути в "темі";

Мати власні поліграфічні потужності зараз економічно недоцільно, тому markobook, як і інші видавництва, віддає друк книг на аутсорс до поліграфічних підприємств;

В видавництві зайнято близько 10 працівників;

Основні статті витрат – друк книжок, зарплати, роялті;

Крім військовослужбовців, книгами видавництва в основному цікавляться молоді люди віком 14–16 років, котрі намагаються розібратися в ідеологічному напрямку. Вік основної аудиторії – 14-50 років.

Чому обирають книги про український націоналізм

За словами Марка, найпопулярнішою книгою видання є "Український націоналізм. Основи ідеології". Українці цікавляться нею, оскільки намагаються заповнити прогалини в інформаційному середовищі, сформовані в радянські часи та перші десятиріччя незалежності.

Також люди активно цікавляться книжками про полковника армії УНР Петра Болбочана. Вони популярні, оскільки розкривають деталі відвоювання Криму у росіян і демонструють реальність цього історичного прецеденту.

Популярні книги видавництва

Із ідеологічно потужних видань він наводить в приклад "30 війн із Zаклятим сусідом" Євгена Букета, яку вже видали українською і англійською мовами. Це невелика за обсягом книга про 30 епізодів війн українців з росіянами. Кожен епізод – це одна–дві сторінки, які також можна подивитися на YouTube або прослухати в аудіоформаті.

"Вистрілила" і "Ісламська держава": наймасштабніша битва сучасності" Олександра Коренькова про боротьбу з терористичним ІДІЛ, підкреслює керівник markobook. Для боротьби з цим державним утворенням була створена велика коаліція сил цивілізованого світу. Україна теж долучилась, але ця війна не фігурувала в українському інформаційному просторі, не кажучи вже про книжкову сферу. Тому в Україні книга швидко стала бестселером. Ймовірно, інтерес до неї викликаний технологічними рішеннями терористів: вони першими почали масово застосовувати скиди з дронів і роботизовані турелі, популярні і на війні в Україні.

Важлива зараз і мультиформатність будь–якого твору . Він має продаватися не лише в друкованому форматі. Якісна книга супроводжується електронною версією, аудіо–доріжкою та перекладом на іноземні мови. Книга повинна транслюватись на споживачів всіх видів контенту, підкреслює видавець.

markobook поки що концентрується на українських авторах, але в майбутньому планує експортувати ідеологічну літературу, щоб у англомовних партнерів з'являлися підстави вірити в перемогу України і надалі продовжувати її підтримку.

"Україна зараз має найдосвідченішу армію в світі і багатий досвід військових дій. Ми маємо формувати міжнародні зв'язки, наприклад, встановлюючи аналогії між японськими самураями і українськими козаками. Тому потрібно спочатку вийти на англомовний ринок, а потім розширитись і на інші світові мови" Марко Мельник керівник видавництва markobook

Важливий напрямок для ідеологічної літератури – публікація російських дисидентів та представників малих народів РФ , зазначає він. Оскільки Росія не цурається використовувати інформаційні, медійні, психологічні і ідеологічні засоби для підсилення своїх позицій, Україна має не менш активно протидіяти їй на цьому полі. Слід розуміти, що Російська імперія була побудована українськими руками, тому і Україна має право на використання будь–яких здобутків росіян в своїх цілях.

Серед важливих тем, пов’язаних з Росією – тема українців Зеленого і Малинового Клинів, а також історія формування в РФ малих народів, їхній дисидентський і антиколоніальний рух.

Книги markobook на виставці KyivBookFest

На жаль, в 2024 році в Україні знову поширюється мода на російський контент, яка майже зупинилася в 2022 році , підкреслює Марко Мельник. Схожий тренд був і в 2015–2016 роках, коли стався відкат після потужного світоглядного сплеску до всього українського в 2014 році.

"Зараз я бачу новий відкат і ріст попиту на російський контент. Після 2022 року і масової відмови від всього російського, люди знову охололи і починають толерувати "нейтральний" російськомовний контент з прихованими проросійськими наративами. Ця тенденція є навіть серед військових", – констатує Марко Мельник.