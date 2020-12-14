За 4 года все порты Украины хотят передать в концессию или частную собственность — Криклий

В Министерстве инфраструктуры Украины планируют в течение 4 лет передать все порты страны в концессию или частную собственность.

Об этом заявил глава Мининфраструктуры Владислав Криклий на первой ежегодной международной конференции, организованной UkraineInvest.

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"Наша цель на ближайшие 4 года — мы хотим передать в концессию или в частную собственность все порты", — сказал он.

По его словам, сейчас ведомство готовит к концессии железнодорожно-паромный комплекс, первый и контейнерный терминалы порта "Черноморск" и пассажирский комплекс в порту Одессы.

Кроме того, в дальнейших планах министерства концессия морских торговых портов в Бердянске и Измаиле.

Также Мининфраструктуры готовит к приватизации порты в Белгород-Днестровском, Усть-Дунайском и Скадовске.

В то же время Криклий пояснил, что концессия или приватизация предусматривают не только развитие конкретного порта, но и окружающей инфраструктуры, в частности железнодорожной и дорожной.

Напомним, 12 сентября 2019 года Министерство инфраструктуры объявило о начале первых конкурсов по концессии Херсонского морского порта и порта "Ольвия".

В итоге Херсонский морской порт был передан в концессию компании "Рисоил-Херсон" 26 июня 2020 года.

В свою очередь договор о передаче в концессию имущества специализированного морского порта "Ольвия" катарской компании QTerminals был подписан 20 августа.

Известно, что, кроме портов, Мининфраструктуры планирует передать в концессию ряд железнодорожных вокзалов Украины и некоторые дороги.