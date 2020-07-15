Здание "Антонова" передали Высшему антикоррупционному суду

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О реструктуризации задолженности ГП "Антонов", который Верховная Рада Украины приняла 18 июня 2020 года.

Как сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины (ОПУ), нежилое здание по адресу г. Киев, проспект Победы, 41, принадлежащее ГП "Антонов", передается в управление Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) по рыночной стоимости, определенной отчетом о независимой оценке имущества.

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"Таким образом, закон поможет завершить передачу ВАКСУ здания, которое он сейчас уже использует. Кроме того, это будет способствовать улучшению состояния ГП "Антонов", ведь передача прав на непрофильный актив, который уже не использовался госпредприятием, погасит часть его обязательств перед бюджетом", — сообщили в ОПУ.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

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Напомним, Окружной административный суд Киева 22 июня повторно восстановил в должности президента "Антонова" Александра Донца, остановив второй приказ об его увольнении.

Ранее пресс-служба юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", представляющей интересы ГП "Антонов", сообщила, что Окружной административный суд Киева приостановил действие решения гендиректора "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса от 9 июня 2020 года об увольнении президента ГП "Антонов" Александра Донца.

Профсоюз госпредприятия "Антонов" подал иск в ОАСК об отмене постановления экс-премьера Арсения Яценюка, которым "Антонов" передали в управление госконцерну "Укроборонпром". Однако позже иск отозвали.

9 июня сотни сотрудников государственного предприятия "Антонов" вышли на акцию протеста против действий руководства госконцерна "Укроборонпром".