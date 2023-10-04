Зміцнювати українську економіку, допомагаючи своїм: мультизадачний проєкт від “Астарти”

Після 24 лютого 2022 року сотні українських компаній і тисячі волонтерів створили потужний гуманітарний тил для допомоги людям, які в силу обставин залишилися жити на прифронтових територіях. Потік речей першої необхідності й продуктових наборів не зупиняється ні на хвилину для того, щоб підтримати тих, хто через війну втратив роботу, а відтак - і можливість забезпечувати своє життя

Після масштабного вторгнення росії гуманітарну допомогу українцям почали відправляти всі цивілізовані країни. Речі першої необхідності, продуктові набори, одяг, медикаменти та інше акумулювали на величезних хабах на заході України, а вже звідти - розвозили у регіони, які того потребували.

Набори “made in Ukraine”

Іншим шляхом пішов агропромисловий холдинг “Астарта”, який після 24 лютого минулого року разом з фондом “Повір у себе” та партнерами заснували гуманітарний проєкт Common Help UA. У перші дні війни, побачивши велике переміщення людей з прифронтових територій, компанія звʼязалась з усіма громадами, з якими вони співпрацювали до війни. Будучи аграрною компанією, “Астарта” з перших днів задумалася про формування продуктових наборів, і відправку їх людям, які цього потребують у першу чергу.

“Ми маємо звʼязок з багатьма громадами і бачили, як великі мережі не можуть доставити в ці регіони гуманітарну допомогу через те, що були повністю порушені їхні ланцюги постачань. Логічно було нам, як продуктовій, аграрній компанії, почати цей проєкт, щоб надавати швидку адресну гуманітарну підтримку, особливо з залученням переміщених людей, які знали, куди в першу чергу потрібно доставляти ці набори. Ми їм давали можливість занятості й допомоги”, - розповідає Вячеслав Чук, комерційний директор “Астарти”.

Разом з цим компанія акцентувала свою увагу на виробниках, які до повномасштабної війни працювали в її екосистемі у якості партнерів. Тому “Астарта” почала залучати грантодавців для того, щоб купувати у дрібних українських бізнесів продукти для формування гуманітарних наборів. Це стало синергією, яка зміцнювала і зміцнює внутрішню економіку кожної громади, дає внутрішньо переміщеним особам змогу отримати нові робочі місця і надати допомогу нужденним в прифронтових областях.

“Ми, як національний виробник, маючи багато надійних партнерів в Україні, не хотіли, щоб сюди імпортувалась продукція, яку ми можемо виробляти самотужки. Краще наші підприємці доінвестують у своє виробництво, щоб воно відповідало європейським стандартам, ніж купувати товари за кордоном”, - говорить комерційний директор “Астарти”.

Мета - високі стандарти

Товари до продуктових наборів закуповуються коштом грантодавців, які працюють з Common Help UA, і частково - за кошти “Астарти”. У залежності від запиту набори складаються від 4 до 12 товарних позицій. Всі виробники - українські. Вони відповідають принципам сталого розвитку, офіційно працевлаштовують людей, сплачують податки, працюють в прозорій площині ведення бізнесу, користуються якісним обладнанням і створюють якісний продукт.

Наприклад, виробники мʼясних консервів: повинні відповідати стандартам харчової безпеки від ХАСПу до ДСТУ; мають пройти харчовий аудит і отримати сертифікати якості й, звісно, мусять правильно фасувати продукцію. Якщо всіх вимог дотримано, компанія може подаватись на тендер “Астарти”, де перевіряють відповідність продукції та ціну.

“Зміцнення української економіки - наш пріоритет. Ми бачимо, які значні кошти грантової допомоги виділяються Україні, і вони повинні працювати не тільки на українську оборонну галузь, а й на економіку. Це правильно і необхідно, - упевнений Вячеслав Чук. - Ці проєкти і гроші повинні йти до підприємств і компаній, на яких будується прозора економіка країни. Наша місія - стати мостом між тими, хто субсидує і не хоче натрапити на шахраїв, та тими підприємствами, які мають гарний бізнес, але не мають фінансування. Це місія підтримки внутрішнього бізнесу для підтримки економіки”.

"Ми, як національний виробник, маючи багато надійних партнерів в Україні, не хотіли, щоб сюди імпортувалась продукція, яку ми можемо виробляти самотужки. Краще наші підприємці доінвестують у своє виробництво, щоб воно відповідало європейським стандартам, ніж купувати товари за кордоном", - Вячеслав Чук, комерційний директор компанії “Астарта”

Мета цього проєкту “Астарти” - створити умови для бізнесів, щоб після перемоги вони були впізнаваними та популярними завдяки якості своєї продукції. Також, порівнявшись під високі стандарти виробництва, ці компанії матимуть можливість експортувати свою продукцію до ЄС, і складати конкуренцію подібним товарам там.

Партнерство заради перемоги

У липні 2022 року консервний завод “Корадо Каннінг Інкорпорейтед” дізнався про благодійний проєкт Common Help UA з формування продуктових наборів, і вже у вересні - долучився до нього.

“Наше підприємство з початку повномасштабного вторгнення переживало непрості часи. Ми старались витримати - зберегти колектив і клієнтську базу та працювати далі. За цей час з компанією “Астарта” ми виконали пʼять великих замовлень і виготовили більше шести тисяч тонн продукції”, - розповідає Delo.ua Юлія Олефіренко, директорка ТОВ “Корадо Каннінг Інкорпорейтед”.

Компанія понад 25 років працює на ринку України і має великий досвід та сучасні технології. “Корадо Каннінг Інкорпорейтед” виготовляє консерви для багатьох українських приватних марок, і фасує їх у скляну, жерстяну та мʼяку упаковки. До повномасштабного вторгнення асортимент складав понад 70 позицій, але зараз вишукана продукція не на часі, тому підприємство зосередилось на тих товарах, які користуються попитом.

Для продуктових наборів Common Help UA “Корадо Каннінг Інкорпорейтед” робить консерви з квасолі, тому що це продукт з категорії “відкрив і зʼїв”. Це продукт тривалого зберігання, який не потребує додаткової кулінарної обробки - під час воєнних дій він дуже затребуваний і виготовляється у найбільшій кількості.

“До початку проєкту, ми з “Астартою” не мали спільних проєктів, але після 24 лютого 2022 року бізнеси почали гуртуватись, і ми знайшли нові форми співпраці, - говорить Юлія Олефіренко. - Почали з постачання консервації для благодійного проєкту Common Help UA, а зараз “Астарта” постачає нам сировину для консервацій”.

"Важливо підтримувати подібні проєкти, тому що це наша соціальна відповідальність у збереженні економіки України за рахунок сплати податків, створення нових робочих місць", - Юлія Олефіренко, директорка ТОВ “Корадо Каннінг Інкорпорейтед”

Робота над новими проєктами дала можливість “Корадо Каннінг Інкорпорейтед” організувати робочі місця, і на них, в першу чергу, запрошуються працювати переміщені особи - це принципова позиція.

Найближчим часом компанія планує ще збільшити потужності, а також - стати повністю енергонезалежною (зараз тут використовують 50% сонячної енергії). Також у планах “Корадо Каннінг Інкорпорейтед” - пройти соціальний аудит, щоб мати можливість працювати з міжнародними гуманітарними компаніями.

Про подальшу співпрацю з “Астартою” Юлія Олефіренко говорить наступне: “Важливо підтримувати подібні проєкти, тому що це наша соціальна відповідальність у збереженні економіки України за рахунок сплати податків, створення нових робочих місць. Для нас важливо працювати відкрито і прозоро з партнерами, які поділяють наші цілі та цінності. Ми працюємо для перемоги і кожен подібний проєкт нас до неї наближає”.