Зв’язки з РФ мають 40 тисяч українських компаній: скільки працює під окупацією

Опосередкований зв'язок з Росією мають 40094 українські компанії та 836 фізосіб-підприємців, які є власниками бізнесу в РФ або перереєструвалися під російською юрисдикцією під час війни, встановили аналітики R&D центру YouControl.

Зазначається, що станом на березень 2022 року YouControl мав інформацію про понад 20 тисяч компаній, серед власників, засновників або кінцевих бенефіціарів яких є чи був хоча б один громадянин або резидент РФ чи Білорусі. Спочатку для виявлення таких юросіб враховувалися п'ять факторів, однак зараз їх використовується вже 15.

Крім того, з того часу РФ оголосила про анексію на додачу до Криму ще Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, і нині до російського Єдиного державного реєстру юридичних осіб внесено вже десятки тисяч компаній з цих регіонів.

Так, станом на листопад 2024 року YouControl виявив майже 35 тисяч юросіб на окупованих територіях. Майже половина (16188) зареєстрована в Криму, 30% (10765) — на Донеччині. Місцем реєстрації 3197 компаній є Луганська область, а майже 7% (2355) підприємств розміщені у Запорізькій області. У Херсонській областій "російських" компаній лише 1332.

Найбільше - 5260, або 15% - компаній, що перереєстровані на окупованих територіях, працюють у сфері надання "інших послуг" ("інша професійна, наукова та технічна діяльність"; ветеринарна діяльність; діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування; державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування; освіта; охорона здоров'я та надання соціальної допомоги; мистецтво, спорт, розваги та відпочинок; надання інших видів послуг; діяльність домашніх господарств та діяльність екстериторіальних організацій і органів).

В секторі операцій з нерухомістю працює 4630 таких юросіб, в агропромисловому комплексі - 3999, в будівництві - 2307. Також у російський реєстр потрапило 2580 освітніх закладів і 2357 громадських та релігійних організацій з окупованих українських територій.

519 українських компаній, які перереєстровані за законодавством країни-агресорки, пов’язані зі 185 фінансово-промисловими групами, які вивявляє система YouControl. Втім, у цій статистиці не тільки одна ФПГ може мати декілька таких компаній, а й деякі компанії пов’язані з кількома ФПГ одночасно.

Найбільша кількість (32) таких компаній серед всіх ФПГ в системі є у складі "Групи родини Лебедєвих", що підконтрольна колишньому міністру оборони України Павлу Лебедєву та його доньці Альоні. Україна запровадила санкції проти Лебедєва в жовтні 2022 року, а відносно його доньки — в травні 2023-го.

Трохи менше число перереєстрованих компаній (28) відноситься до складу фінансово-промислової групи братів Сергія та Андрія Клюєвих "Слав АГ". Зазначимо, що Андрій Клюєв ще з 2015 року перебуває під санкціями США, однак в українському реєстрі санкцій братів немає.

При цьому деякі компанії, які перереєструвалися за російським законодавством, наразі мають неповний збіг інформації з українським реєстром - зокрема через те, что в Україні вони змінили місце реєстрації. Таких зараз найбільше зареєстровано в Києві (597) та Дніпропетровській області (112).

Натомість юросіб, щодо яких у реєстраційних даних в російському ЄДРЮО немає підтвердження про перереєстрацію, але які мають "повних клонів" у реєстрі українському (назва, адреса, керівники тощо), виявилося 1200. Близько 15% з цих компаній працюють в торговій сфері, ще 10% — у сфері АПК.

Також виявлено, що понад 4 тисячі українських компаній або їхніх власників входять або входили до учасників юросіб, зареєстрованих РФ. Найбільша кількість компаній, у яких виявлено цей фактор, зареєстрована у Києві (997), Донецькій (744) та Харківській (344) областях.

Втім, у 957 випадках зв’язки вже не є неактуальними. Причиною стали або зміни учасників цих компаній, або припинення діяльності пов’язаної російської юрособи. В свою чергу, зазначається і що з 836 українських ФОПів, які є учасниками російських юросіб, діючими є лише 686.