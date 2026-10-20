Книжкові новинки осені: що українці купуватимуть у жовтні

Восени українські видавництва презентують художню прозу, фентезі, детективи та трилери. Серед новинок — нові твори українських письменників, книжки, присвячені досвіду війни, а також продовження популярних серій зарубіжних авторів. Dilo зібрало видання, на які варто звернути увагу цього місяця, та розповідає, які історії пропонують читачам видавці.

Українська проза про війну та історію

Однією з помітних новинок жовтня стала книга Артура Дроня "Лікарня Святого Пантелеймона" від "Видавництва Старого Лева". Вона завершує воєнну трилогію письменника й ветерана російсько-української війни, до якої також увійшли поетична збірка "Тут були ми" та книга короткої прози «Гемінґвей нічого не знає».

У новому виданні автор поєднує вірші та свідчення про війну, травми й втрати. Книга також порушує питання про те, як жити далі після пережитого. Видання надійшло у передпродаж за ціною 450 грн. Актуальну дату виходу видавництво публікує на своєму сайті.

До української жанрової прози належить і роман Ірини Грабовської "Дикий Захід Теодора Яблонського", який розширює всесвіт серії "Леобург". Післявоєнна історія героїв поєднує пригодницький сюжет, елементи стимпанку та атмосферу золотої лихоманки.

Ще один напрям української прози — історичний детектив. У книзі "Боги мого краю дуже люблять кров" Євгенія Кужавська переносить читачів до Києва 1917 року. На тлі суспільних потрясінь героїня Вероніка Черняхівська намагається розкрити серію загадкових убивств.

Окреме місце в осінніх анонсах Vivat посідають книжки про війну: "Людська нора, голод і Бог на війні" Валерія Пузіка та роман у новелах «Будь ласка, не бійся» Павла Белянського. Обидва видання продовжують розмову про воєнний досвід і його вплив на людину.

Фентезі та трилери: продовження популярних серій

Поряд з українською прозою жовтневі новинки охоплюють фентезі, наукову фантастику й трилери. Зокрема, BookChef анонсував першу книгу серії "Фейрі й алхімія. Книга 1: Ртуть" Келлі Гарт. Дата передзамовлення в каталозі видавництва — 29 жовтня.

Ще одна очікувана новинка — "Вічне життя Смерті" Лю Цисіня, третя книга трилогії "Пам’ять про минуле Землі". Її вихід запланований на 22 жовтня. Видання продовжує науково-фантастичну історію про контакт людства з позаземною цивілізацією та його наслідки.

Любителям напружених сюжетів BookChef пропонує звернути увагу на "Аферу Сатани" Х. Д. Карлтон і "Із плоті й кісток. Книга 3: Що криється між долями" Гарпер Л. Вудз. Для обох книжок у каталозі зазначено дату передзамовлення 20 жовтня.

Дати виходу та передзамовлення можуть змінюватися, тому перед купівлею варто перевірити актуальну інформацію на сайтах видавництв.

Які тенденції простежуються в жовтневих новинках

Жовтневі анонси відображають кілька тенденцій українського книжкового ринку. Серед затребуваних жанрів залишаються романтика, трилери, детективи та фентезі, водночас читачі цікавляться творами українських авторів. На вибір літератури впливають і зміни в читацьких уподобаннях, і наслідки війни для галузі.

Ще одна особливість — поєднання перекладної літератури з новими творами українських письменників. У жовтневій добірці представлені як продовження популярних серій, так і книжки про український історичний контекст та досвід війни. Це відповідає ширшим змінам, які відбуваються на книжковому ринку України у 2026 році.

Водночас видавничі плани залежать не лише від читацьких уподобань, а й від економіки виробництва. На формування цін і рішення щодо майбутніх видань впливають витрати на поліграфію, редагування та права на переклад. Зокрема, собівартість видання книжок в Україні залишається одним із чинників, які визначають економіку видавничого бізнесу.