Скільки коштує видати книгу в Україні у 2026 році

Книговидавнича індустрія в Україні продовжує зростати навіть на четвертому році повномасштабної війни. У 2024 році загальний виторг дев'яти найбільших книжкових ритейлерів країни досяг 2,2 млрд грн, тобто на 65% більше, ніж роком раніше. Паралельно зростає й кількість нових видавництв: лише за рік ринок поповнили щонайменше п'ять нових гравців. Проте на тлі цього зростання дорожчає й сам процес видання книги. Так, критично зросли витрати на поліграфію, редагування та права на переклад. Скільки реально коштує видати книгу в Україні сьогодні, з яких статей складається ця сума і чи вигідніше молодому автору йти в самвидав — з'ясувала команда Delo.ua .

Ринок у цифрах: зростання попри війну

Інтерес українців до книжкової культури та купівлі книжок залишається високим. Це видно як із популярності книжкових фестивалів, так і з фінансових показників книжкового ритейлу. Вересневу «Книжкову країну» 2025 року на ВДНГ у Києві відвідали понад 93 тисячі людей — приблизно на 20 тисяч більше, ніж квітневу подію того ж року. Відвідувачі в середньому витрачали майже 1400 грн на компанію з двох-трьох людей.

За даними Forbes Ukraine, у 2024 році дев'ять найбільших книжкових ритейлерів України сукупно отримали 2,2 млрд грн виторгу. Майже половину цієї суми (1,04 млрд грн) забезпечила мережа «Книгарня Є», а друге місце посів онлайн-магазин Yakaboo з виторгом 568 млн грн. За виторгом серед видавництв у 2024 році до п'ятірки лідерів увійшли КСД, «Ранок», «Фоліо», Vivat та Видавництво Старого Лева.

Водночас видавничий цикл може тривати кілька місяців і довше, що ускладнює планування собівартості та ціни: за цей час можуть змінитися вартість паперу, друку, логістики, валютний курс та інші виробничі витрати.

Логістика та виробнича інфраструктура залишаються під ризиком воєнних атак. Так, у травні 2024 року харківська друкарня «Фактор-Друк» зазнала масштабних руйнувань унаслідок російського удару. Сам власник групи «Фактор» оцінював збитки щонайменше у 6 млн євро. У березні 2025 року постраждала друкарня «Тріада-Пак» у Харкові, яку серед своїх виробничих партнерів згадує, зокрема, видавництво «Ранок».

З чого складається вартість видання

Собівартість книги формується з кількох великих груп витрат, включаючи поліграфії, редакційно-видавничої підготовки, авторських прав і роялті, перекладу для іноземних видань, логістики, маркетингу та операційних витрат.

За оцінкою Vivat, при накладі близько 3000 примірників друк може становити приблизно 40% собівартості книги. Водночас ця частка не є універсальною, і залежить від накладу, формату, типу паперу та інших характеристик видання.

На кінцеву вартість виробництва впливають:

тираж — зі збільшенням накладу собівартість одного примірника зазвичай знижується, оскільки частина витрат розподіляється на більшу кількість книг;

формат — стандартні формати можуть бути економнішими у виробництві, зокрема завдяки ефективнішому використанню паперу;

тип палітурки — м'яка зазвичай дешевша за тверду;

спосіб скріплення книжкового блоку — клейове, швейне, комбіноване та інші технології мають різну вартість;

кольоровість та кількість ілюстрацій — повноколірний друк і складна ілюстративна частина збільшують витрати;

тип і щільність паперу — офсетний папір широко використовується для стандартних текстових видань, тоді як крейдований та спеціальні види паперу можуть бути дорожчими;

додрукарська підготовка — редактура, коректура, верстка, дизайн і препрес;

додаткове оформлення — тиснення, спеціальні покриття, каптал, ляссе, суперобкладинка та інші елементи збільшують вартість виробництва.

За оцінкою видавництва «Віхола», наклад у 1000 примірників художньої або нонфікшн-книги на 250–300 сторінок без ілюстрацій коштує приблизно 120 000–150 000 грн для твору українського автора. Для перекладної книги до цих витрат додаються придбання прав та оплата перекладу.

Переклади дорожчають окремо

Оскільки значна частина літератури на українському ринку — перекладні видання, окремою статтею витрат є купівля прав. За оцінкою Vivat, до повномасштабного вторгнення права на переклад бестселера могли коштувати $800–1000, тоді як у 2025 році середня вартість такої ліцензії становила близько $2500. Для відомих книг і потенційних хітів сума може бути значно вищою — від $5000 до $20 000.

Якщо врахувати поліграфію, редакційно-видавничу підготовку, права, роялті, логістику, маркетинг та інші витрати, видавництву в результаті може залишатися близько 13–15% від роздрібної ціни книги. Це не тотожне чистому прибутку, оскільки з цієї частки також покриваються інші витрати та видавничі ризики.

Через це фінансовий результат конкретного накладу часто стає зрозумілим лише після фактичних продажів. У «Віхолі» зазначають, що хороша прибутковість зазвичай починається на книжках, які виходять не одним, а кількома накладами. Тож, частина витрат першого видання вже не повторюється в тому самому обсязі під час наступних додруків.

Скільки отримує автор

Винагорода українського автора зазвичай визначається умовами конкретного видавничого договору. Одним із поширених механізмів є роялті, як відсоток від продажів книги, але база його розрахунку може відрізнятися. Тому сам відсоток не дає повного уявлення про фактичний дохід автора.

У практиці українського книжкового ринку можна зустріти ставки роялті на рівні близько 8–15%, однак це не універсальний тариф. Тут умови залежать від видавництва, автора, формату книги, накладу та способу розрахунку.

При цьому навіть відносно високий відсоток не гарантує великої виплати. Якщо перший наклад становить лише близько 1000 примірників, абсолютний дохід автора може залишатися невеликим. Авторка Анастасія Євстратенко, яка дебютувала у видавництві «Прометей», також зазначила для ain, що навіть відомі письменники не обов'язково отримують значні суми з однієї книги.

Показник Що він означає Поліграфія Одна з найбільших статей витрат; частка залежить від накладу та характеристик книги Редакційно-видавнича підготовка Редактура, коректура, дизайн, верстка та препрес Права на переклад Виникають у випадку перекладної літератури; вартість залежить від конкретного твору Роялті автора Відсоток, визначений договором; на практиці можна зустріти ставки близько 8–15%, але база розрахунку відрізняється Частка видавництва Не тотожна чистому прибутку: з неї також покриваються ризики та інші витрати

Отже, економіка книги для автора залежить не лише від ставки роялті. На кінцеву суму впливають ціна книги, база розрахунку роялті, наклад і фактичний обсяг продажів.

Самвидав: дешевше, але не безкоштовно

Для авторів, які не хочуть чекати місяцями на розгляд рукопису чи стикатися з відмовами видавництв, залишається шлях самвидаву. Тут вартість формується з тих самих компонентів: друк, дизайн, редактура, але без частки видавництва та без гарантованої дистрибуції в книгарнях.

Знизити витрати на такому шляху можна кількома способами:

обрати чорно-білий друк замість кольорового;

використати м'яку обкладинку замість твердої;

звернутися до фрілансерів для редагування й дизайну замість великих агентств;

друкувати більшим тиражем, адже вартість одного примірника суттєво падає зі зростанням накладу;

скористатися друком на вимогу або випустити електронну версію, що дозволяє уникнути витрат на зберігання та доставку.

Втім, автори, з якими спілкувалося видання AIN, зазначають, що маючи потрібну суму, більшість все одно уникають самвидаву. Адже в такому разі просування книги, промо та пошук покупця повністю лягають на плечі автора, а це вдається далеко не кожному.

Висновок

Видати книгу в Україні у 2026 році можна за дуже різний бюджет: від кількох десятків тисяч гривень за скромний наклад у самвидаві до значно більших сум за повний цикл співпраці з видавництвом, що включає права на переклад, професійну редактуру та маркетингову підтримку.

Головний фактор, який визначає остаточну ціну, — це не стільки талант автора, скільки конкретні технічні рішення: тираж, тип паперу, палітурка та обсяг ілюстрацій. Для молодого автора реалістичний шлях часто лежить не в одноразовому виданні, а в наполегливості. Тому участь в опенколах, грантових програмах і повторні спроби з новими текстами залишаються основним способом пробитися на ринок, що росте, але водночас стає дедалі дорожчим.