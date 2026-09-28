Скільки насправді коштує книга: як формується її ціна?

Купуючи нову книгу, читач бачить лише цифру на ціннику, і рідко замислюється, скільки рук встигає доторкнутися до неї, перш ніж книжка потрапить на полицю. Перекладач, редактор, друкарня, дистрибутор, книгарня і сам автор, і усі вони ділять між собою суму, яку покупець платить на касі, і далеко не завжди порівну. Але чому книжка в Україні коштує дешевше, ніж у Європі, і хто насправді платить за цю різницю? Скільки з ціни видання дістається автору, а скільки з'їдають друк, логістика та роздрібна націнка? Команда Dilo розібралася, з цими питаннями.

Чому книги в Україні дешевші, ніж у Європі

Ціна книги в Україні виглядає нижчою за середньоєвропейську з кількох причин.

Низька вартість праці: редактори, перекладачі, дизайнери та продавці книгарень працюють за значно нижчі гонорари, ніж їхні колеги в Європі. Роль самого видавця: саме він визначає рекомендовану роздрібну ціну (РРЦ) і часто свідомо стримує її зростання, аби книжка залишалася доступною для читача.

Ринок фактично живе в постійному компромісі між очікуванням читача платити менше та потребою бізнесу заробляти. У результаті кінцева ціна не завжди враховує повноцінну винагороду автору, ринкову оплату фахівців чи достатню економіку самої книгарні, і саме це створює напругу в системі.

З чого складається 100% ціни книги

Якщо розкласти роздрібну ціну книги на складові, орієнтовна модель виглядає так:

Учасник ланцюга Частка в ціні Книгарня приблизно 40% Дистрибуція приблизно 10% Автор (роялті) 8–10% Видавець 15–20% Підготовка і друк решта

Це не ідеальна, але здорова структура, і проблема в тому, що на практиці вона рідко працює саме так. Ціна книги формується не як результат чіткого розрахунку, а як компроміс між усіма учасниками ланцюга, і кожен із них тягне умови на свою користь.

Як бачить структуру ціни конкретне видавництво на прикладі кейсу Vivat

Детальнішу розкладку собівартості перекладної книги наводить генеральна директорка видавництва Vivat Юлія Орлова у колонці для Forbes. За її словами, вартість прав на переклад іноземного бестселера суттєво зросла після повномасштабного вторгнення. Якщо раніше видавництва купували ліцензію за $800–1000, то сьогодні середня вартість становить $2500, а за відомі книги-хіти доводиться платити $5000–20 000.

При накладі в 3000 примірників права на переклад формують 20–25% собівартості книжки, і що менший тираж, то більша ця частка, тому видавці намагаються друкувати не менше 3000 екземплярів. Наступні за вагою статті витрат для видавництва Vivat становить ряд пунктів.

Переклад

Це 15–20% собівартості; в середньому книгу перекладають 6 місяців, а складні видання — понад рік, при цьому фахівців, здатних якісно перекласти конкретний текст, часто бракує (з відкритого набору перекладачів у Vivat, відбір проходять лише 1–2% охочих);

Редагування, коректура та верстка

Що становить 7–12% собівартості на наклад у 3000 примірників.

Друк

Можна сказати, найбільша стаття витрат, близько 40% собівартості навіть без додаткових поліграфічних рішень. При тому, левова частка матеріалів, зокрема папір, імпортується, тож вартість друку зростає разом із курсом валюти;

Роялті автору

В середньому 5–7% від ціни продажу книги, залежно від умов контракту.

При цьому остаточну роздрібну ціну видавець розраховує з урахуванням знижок для B2B-клієнтів, податків, маркетингу, оренди та логістики. Якщо ж наклад не розходиться у запланований термін, книжку можуть продавати зі значними знижками, навіть нижче собівартості, щоб хоч частково повернути вкладені кошти.

Чому книгарні отримують найбільшу частку

Найбільшу частку ціни забирає саме роздрібна торгівля, тобто до 40%, за оцінкою інфраструктурної платформи «Буктікет». Логіка тут не лише в самій націнці, просто книгарня бере на себе ризик зберігання накладу, формування асортименту та роботи з покупцем, а видавництва часто отримують оплату лише після того, як наклад повністю розпродано.

Окрему проблему створюють знижки. Річ у тому, що помірна знижка в умовні 5–10% — нормальний інструмент лояльності. Але існує негласне правило, де ціна на нову книгу не повинна знижуватися щонайменше протягом перших шести місяців після виходу.

На практиці ж ринок стикається з постійними -20%, агресивними акціями та конкуренцією між каналами продажів. Читач звикає до великих знижок і потім не горить бажанням купувати книжки за повною ціною. А це поступово підриває економіку всього ланцюга.

Серед системних проблем ринку також називають:

слабку або відсутню централізовану дистрибуцію книг;

ситуації, коли видавець продає напряму й фактично конкурує зі своїми ж партнерами-книгарнями;

те, що рекомендована роздрібна ціна працює швидше як домовленість, ніж як обов'язкове правило.

Скільки коштує видати книгу з нуля?

Іншу частину бюджету книги: витрати автора чи видавництва ще до появи готового тиражу, детально описує видавництво Кавун. За його оцінками, повний цикл підготовки книги обсягом 200–250 сторінок в Україні складається з таких етапів:

Етап робіт Орієнтовна вартість, $ Редагування та коректура 600 – 1200 Дизайн обкладинки 150 – 400 Верстка внутрішнього блоку 200 – 500 Друк 100 примірників 700 – 1000 Друк 300 примірників 1500 – 2500 Друк 1000 примірників 3000 – 4500

На підсумкову вартість друку впливає й формат видання. Цифровий друк дозволяє випускати малі наклади від 30–50 примірників, але собівартість одного екземпляра при цьому вища: $6–12.

Офсетний друк вигідніший при тиражах від 500–1000 примірників, знижуючи собівартість одного екземпляра до $3–5, однак вимагає більшої початкової інвестиції. Тверда палітурка додає книжці статусності, але збільшує вартість на 30–60% порівняно з м'якою обкладинкою.

А от комплексне видання книги «під ключ»(коли всі етапи, від редактури до друку, бере на себе видавництво), в середньому коштує від $2500 до $6000, залежно від обсягу, формату та тиражу.

Але варто і розуміти, що ціни на книги будуть зростати, і це тенденція, яку складно оминути. Головне питання не в тому, чи стануть книжки дорожчими, а в тому, чи стане ринок при цьому більш збалансованим. Саме зростання цін навряд чи вирішить структурні перекоси між видавцями, дистрибуцією та книгарнями.