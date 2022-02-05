Агентство Fitch ухудшило прогнозы роста украинской экономики

Валовый внутренний продукт (ВВП) Украины в 2022 году понизится на один процент. Об этом говорится в обзоре Международного рейтингового агентства Fitch, передает “Интерфакс-Украина”.

Как заявляют аналитики, ВВП Украины в 2022 году упадет, по сравнению с прошлогодним августовским обзором, до 2,9% с 3,9%.

По результатам прогноза, Украина снизила свій рейтинг "B" с "позитивного" на "стабильный".

Эксперты считают, что это связано с замедлением роста реальной заработной платы и частного потребления, снижения внутреннего спроса в условиях повышенного геополитического риска и высокой цены на газ.

"Прогнозируется, что рост ВВП ускорится до 3,5% в 2023 году… Инфляция останется повышенной на уровне около 10% в первой половине 2022 года (при дальнейшем повышении учетной ставки НБУ на 200 базисных пунктов до 12%)", – сообщают в агентстве.

Аналитики считают, что инфляция на конец 2022 года в Украине упадет до 7,9% и 5,3% – на конец 2023 года.

По оценкам Fitch, дефицит государственного бюджета сократится в этом году до 3,4% ВВП с 3,8% ВВП в прошлом, при этом меры по повышению налогов на 0,5 процентных пунктов помогут компенсировать текущее давление на расходы и ожидаемые субсидии на газ.

Агентство также указало на снижение госдолга на 9,2% в 2021 году – до 44,3% ВВП (50,2%, включая гарантии) – на уровень конца 2019 года.

"Мы прогнозируем более постепенное снижение до 42,2% ВВП на конец 2023 года, что ниже прогнозируемого медианного показателя категории "В" в 67,6%", – говорится в отчете.

Кроме этого, Fitch ожидает ускоренного исполнения во втором квартале 2022 года текущей программы финансирования МВФ stand by и полной выплаты оставшихся по ней средств в размере $2,3 млрд, а затем согласования в этом году новой программы.

"По нашему мнению, продолжение взаимодействия с МВФ будет оставаться ключом к доступу к внешнему финансированию", – отмечается в отчете.

В агентстве также указывают, что сильно ограниченные условия внешнего финансирования, более широкий дефицит счета текущих операций и умеренный отток нерезидентов из госбумаг ослабят позицию международных резервов Украины.

В частности, валютные резервы сократятся на $6 млрд в 2022 году – до $25 млрд, что эквивалентно 2,8 месяцам текущих внешних платежей, а затем частично восстановятся до 3,1 месяца на конец 2023 года.

"Мы предполагаем, что в этом году не будет нового выпуска суверенных еврооблигаций", – резюмировали в Fitch.

Агентство прогнозирует, что дефицит счета текущих операций увеличится на 1,6% в 2022 году – до 2,6% ВВП и до 3,4% в 2023 году из-за ухудшения условий торговли.

Обслуживание суверенного внешнего долга является относительно высоким и составляет $4,3 млрд в 2022 году и $5,4 млрд в 2023 году, однако существует некоторая компенсация за счет увеличения финансирования МФО и на двусторонней основе, которое, по оценкам Fitch, составит $6 млрд в 2022 году.

Ранее сообщалось, что международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги принадлежащих государству ПриватБанка, Ощадбанка, Укрэксимбанка и Укргазбанка на уровне "B" с позитивным прогнозом.

Перед этим Fitch Ratings улучшило прогноз долгосрочного рейтинга дефолта эмитента в иностранной валюте Украины со стабильного до позитивного, определив его на уровне "B".

Ранее Всемирный банк повысил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2021 году с 3% до 3,8%.