Украина за два года взлетела в рейтинге по индексу социального прогресса — Минсоцполитики

В 2021 году Украина поднялась на 15 позиций в мировом рейтинге по значению индекса социального прогресса (Social Progress Index).

Как сообщает пресс-служба Минсоцполитики, Украина заняла 48-е место со значением индекса 75,78 среди 168 стран.

Среднее значение индекса по всем странам, вошедшим в исследование, составляет 65,05 балла.

По информации министерства, количество стран, входящих в первые три группы – с очень высоким качеством жизни, высоким качеством жизни и умеренно высоким качеством жизни – сократилось со 104 до 78 за два года.

Это произошло преимущественно из-за пандемии, ухудшения доступа к необходимым медицинским услугам, а также из-за ограничения личных прав.

В то же время Украина не только осталась в третьей группе, но и улучшила свои результаты на 32 места (в 2019 году занимала 80 место со значением индекса 66,97), опередив Грузию, Армению, Беларусь, Македонию, Черногорию, Казахстан, Молдову, Россию, Мексику, Перу, Колумбия, Парагвай и другие страны.

При этом в 2018 году Украина оказалась на 64-й строчке по уровню социального развития среди 146 стран мира. Отметим, что в 2017 году Украина также заняла 64 место, но уже среди 128 стран.

Министр социальной политики Марина Лазебная отметила, что среди 15 стран со схожим уровнем ВВП на душу населения по паритету покупательной способности Украина по результатам 2021 года заняла 1 место по значению этого индекса.

"Высокое место в рейтинге Украины обеспечили: результативная политика содействия занятости уязвимых групп, высокий охват средним образованием, доступная мобильная связь и доступная электроэнергия, низкая смертность от загрязненной воды и плохих санитарно-гигиенических условий, обеспечение равных возможностей для женщин и мужчин принимать участие в политической жизни, получать высшее образование, защищать имущественные права", – рассказала Лазебная.

При этом глава Минсоцполитики подчеркнула, что в Украине еще многое предстоит сделать для благосостояния граждан.

"Да, хотя происходит рост ожидаемой продолжительности жизни после 60 лет, но она недостаточна. Также у нас значительно выше преждевременная смертность от неинфекционных болезней и загрязнения воздуха по сравнению с другими странами – мы на 157 и 116 месте соответственно среди 168 стран по этим показателям", – заявила Лазебная.

Она добавила, что в Украине также есть низкие показатели личной безопасности, высокое неравенство в возможности влиять на политические решения в зависимости от уровня социально-экономического положения, коррупция.

"Также следует еще работать в направлении обеспечения правосудия, уменьшения дискриминации и увеличения количества пользователей интернета", – резюмировала глава Минсоцполитики.

Напомним, в 2020 году в Украине недостаток еды испытывали 9,8 млн жителей. Согласно данным ЮНИСЕФ, в Украине острую нехватку в продуктах питания испытывали 1,1 млн человек, что на 200 тысяч больше, чем при прошлой оценке фонда.