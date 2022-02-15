ЕС экстренно выделяет Украине новый пакет помощи на 1,2 млрд евро

Европейский парламент одобрил новый пакет помощи ЕС Украине в размере 1,2 миллиарда евро (1,36 миллиарда долларов США) из-за опасений потенциального вторжения, российских угроз и необходимости поддержать экономику страны.

Как сообщает The Business Times. Во вторник, 15 февраля, европейские законодатели подавляющим большинством голосов поддержали выделение помощи Украине. Это произошло на экстренном голосовании после того, как в прошлом месяце она была инициирована исполнительной властью ЕС. Государства-члены блока дали свое согласие в пятницу, 11 февраля.

Финансирование должно быть предоставлено двумя траншами в течение 12 месяцев. Это часть усилий западных партнеров Украины по поддержке страны в условиях растущей напряженности в отношениях с РФ.

В эти же дни правительство США предложило Украине суверенные кредитные гарантии на сумму до миллиарда долларов. Соответствующее предложение направлено на то, чтобы помочь стране защитить экономику в условиях дестабилизирующего поведения России.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что волна сообщений о масштабном военном конфликте привела к значительному оттоку инвестиций из страны. Теперь для стабилизации украинской экономике потребуется около 4-5 миллиардов долларов, которые страна будет получать у международных кредиторов.

На фоне слухов о возможном вторжении России в Украину начал стремительно падать курс гривны, и 14 февраля он достиг отметки в 29 грн/доллар.