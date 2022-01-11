Инфляция в странах ОЭСР выросла до 25-летнего максимума в 5,8%

Инфляция почти в 40 странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), выросла в ноябре 2021 года до 25-летнего максимума, подскочив на 5,8% по итогам месяца. Об этом сообщает издание Financial Times.

Согласно опубликованным данным организации, годовой темп роста потребительских цен в странах ОЭСР подскочил до 5,8% в ноябре 2021 года по сравнению с 1,2% в том же месяце предыдущего года и является самым высоким показателем с мая 1996 года.

Данные ОЭСР показали, что инфляционный скачок вызван более высокими ценами на энергоносители, которые поднялись на 28%, что более чем на три процентных пункта выше, чем в октябре, и является самым высоким показателем с июня 1980 года.

Цены на продукты питания также сильно выросли: на 5,5% в ноябре по сравнению с 4,6% в предыдущем месяце.

Динамика инфляции в ОЭСР. Фото: FT

Если не учитывать рост цен на продукты питания и энергоресурсы, то инфляция достигла 3,8%. Примечательно, что были большие различия между показателями разных стран. В частности, в США цены выросли на 6,8%, а в Японии всего на 0,6%.

ОЭСР создали в 1961 году. В настоящее время в организацию входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония.

Отметим, что годовая инфляция в Турции взлетела до самого высокого уровня за 19 лет, обнажив всю глубину валютного кризиса, спровоцированного политикой президента страны Реджепа Эрдогана.

Напомним, по данным Госстата, уровень потребительских цен на товары и услуги в Украине в декабре вырос на 0,6% относительно ноября, а относительно декабря прошлого года на 10%.

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