Кравченко отверг отставку по собственному желанию и заявил, что не держится за кресло

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что не планирует подавать в отставку по собственному желанию, заверил, что не держится за должность. По его словам, решение об увольнении генпрокурора зависит от президента и Верховной Рады.

Как пишет Dilo, об этом информирует "Интерфакс-Украина".

"Я не держусь за должность и не буду держаться никогда", – сказал генпрокурор. В то же время он отметил, что пока не намерен писать заявление об увольнении по собственному желанию.

Генпрокурор также сообщил, что 8 сентября примет участие в заседании профильного комитета Верховной Рады. На него Кравченко пригласил председатель парламентского комитета по правоохранительной деятельности, народный депутат от "Слуги народа" Сергей Ионушас.

По словам Кравченко, он готов ответить на все вопросы парламентариев по поводу ситуации, которая сложилась вокруг Офиса генерального прокурора.

Что известно о деле "Карфаген"

4 сентября НАБУ сообщило о проведении спецоперации по разоблачению преступной организации, возглавляемой сотрудником Офиса генпрокурора.

"Украинская правда" сообщала, что НАБУ и САП провели обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОВД Олега Кипера.

В субботу, 5 сентября, НАБУ разоблачило организацию во главе с должностным лицом Офиса генпрокурора, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колцентров и легализовывали имущество на десятки миллионов гривен.

В воскресенье, 6 сентября, генпрокурор Кравченко отреагировал на упоминания о себе на "пленках НАБУ" и отрицает причастность к возможному прикрытию незаконных колцентров и легализации полученных от их деятельности средств в рамках дела НАБУ и САП "Карфаген". Кроме того, он прокомментировал происхождение своего имущества и расходы семьи.

По данным следствия, один из руководителей структурных подразделений ОГП создал и возглавил преступную организацию в середине 2025 года. Организатором схемы является заместитель начальника департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергей Кропива.

Всего по этому делу подозрения получили пять человек.

Что же такое эти самые мошеннические колл-центры, сколько и как они зарабатывают деньги, разбиралось Dilo.

Кравченко отрицает причастность к незаконным колл-центрам

Сам Руслан Кравченко отрицает какую-либо причастность к получению или легализации средств, связанных с незаконными колл-центрами.

По его словам, обнародованные антикоррупционными органами записи разговоров не подтверждают его участие в незаконной деятельности. Генпрокурор также заявил, что распространенное в медиа фото сейфа с деньгами не имеет отношения ни к нему, ни к Офису генерального прокурора.

Кравченко подчеркнул, что финансовые расходы его семьи и поездки осуществлялись исключительно в пределах задекларированных доходов.

Ранее Кравченко также отмечал, что не имеет отношения к прикрытию незаконных колл-центров и не давал указаний способствовать их деятельности. Он поручил проверить работу подразделений Офиса генпрокурора, связанных с расследованием таких дел, и провести полиграф для работников.