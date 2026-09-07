Кравченко відкинув відставку за власним бажанням і заявив, що не тримається за крісло

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко заявив, що не планує подавати у відставку за власним бажанням, водночас запевнив, що не тримається за посаду. За його словами, рішення про звільнення генпрокурора залежить від президента та Верховної Ради.

Як пише Dilo, про це інформує "Інтерфакс-України".

"Я не тримаюся за посаду і не буду триматися ніколи", - сказав генпрокурор. Водночас він зазначив, що наразі не має наміру писати заяву про звільнення за власним бажанням.

Генпрокурор також повідомив, що 8 вересня візьме участь у засіданні профільного комітету Верховної Ради. На нього Кравченка запросив голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності, народний депутат від "Слуги народу" Сергій Іонушас.

За словами Кравченка, він готовий відповісти на всі запитання парламентарів щодо ситуації, яка склалася навколо Офісу генерального прокурора.

Що відомо про справу "Карфаген"

4 вересня НАБУ повідомило про проведення спецоперації з викриття злочинної організації, яку очолював співробітник Офісу генпрокурора.

"Українська правда" повідомляла, що НАБУ і САП провели обшуки у генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та у голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

У суботу, 5 вересня, НАБУ викрило організацію на чолі з посадовцем Офісу генпрокурора, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських колцентрів і легалізовували майно на десятки мільйонів гривень.

У неділю, 6 вересня, генпрокурор Кравченко відреагував на згадки про себе на "плівках НАБУ" та заперечив причетність до можливого прикриття незаконних колцентрів та легалізації отриманих від їхньої діяльності коштів у межах справи НАБУ та САП "Карфаген". Окрім цього, він прокоментував походження свого майна та витрати родини.

За даними слідства, один із керівників структурних підрозділів ОГП створив та очолив злочинну організацію в середині 2025 року. Організатором схеми є заступник начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергій Кропива.

Всього у цій справі підозри отримали п’ятеро людей.

Що ж таке ці самі шахрайські кол-центри, скільки та як вони заробляють гроші, розбиралося Dilo.

Кравченко заперечує причетність до незаконних кол-центрів

Сам Руслан Кравченко заперечує будь-яку причетність до отримання чи легалізації коштів, пов’язаних із незаконними кол-центрами.

За його словами, оприлюднені антикорупційними органами записи розмов не підтверджують його участі в незаконній діяльності. Генпрокурор також заявив, що поширене в медіа фото сейфа з грошима не має стосунку ні до нього, ні до Офісу генерального прокурора.

Кравченко наголосив, що фінансові витрати його родини та поїздки здійснювалися виключно в межах задекларованих доходів.

Раніше Кравченко також наголошував, що не має стосунку до прикриття незаконних кол-центрів і не давав вказівок сприяти їхній діяльності. Він доручив перевірити роботу підрозділів Офісу генпрокурора, пов’язаних із розслідуванням таких справ, та провести поліграф для відповідних працівників.