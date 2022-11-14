Настає ясність: чому український бізнес має перейти на міжнародні управлінські продукти, і як це зробити ефективно?

CEO та співзасновниця Clarity Ukraine Таїсія Бондар розповідає про чинники сталого попиту на послуги з впровадження ERP-системи від світового виробника в Україні та про стратегію збільшення команди розробників і консультантів вчетверо протягом 2022 року

Яких змін зазнає у воєнний час український ринок систем управління ресурсами підприємств? Наскільки успішно здійснюється заміщення російських систем міжнародними ERP-продуктами?

В Україні, за результатами різних досліджень, від 80% до 95% компаній вибудовують управлінський і бухгалтерський облік на базі російської застарілої системи 1С. Проте Україна давно задекларувала західний курс, наша країна налагоджує ефективну співпрацю з західною економікою, Україна вже не перший рік орієнтується на західні стандарти бізнесу. Зокрема, в Україні впроваджуються міжнародні стандарти фінансового обліку та інші прогресивні підходи до ведення бізнесу. Тож пора відмовлятися від російського софта. Якщо вже Україна обрала шлях на Захід, то треба відмовлятися від технологій, які мають зворотний ефект. Тим паче використовуючи російське програмне забезпечення, українські підприємці фактично фінансують агресора. Український бізнес все це добре усвідомлює, і попит на західні системи суттєво зріс. Оскільки на впровадження нової ERP-системи потрібно близько року, я прогнозую, що вже у 2023 році ми станемо свідками активного переходу українських компаній на міжнародні управлінські продукти.

Якщо вже Україна обрала шлях на Захід, то треба відмовлятися від технологій, які мають зворотний ефект. Тим паче використовуючи російське програмне забезпечення, українські підприємці фактично фінансують агресора. Український бізнес все це добре усвідомлює, і попит на західні системи суттєво зріс.

З досвіду вашої компанії, які саме українські підприємства проявляють найбільшу зацікавленість у переході на західні системи обліку та управління ресурсами?

У першу чергу це середні і великі компанії, яким потрібні нові технології для забезпечення подальшого розвитку бізнесу. Зацікавленість проявляють ІТ-компанії, аграрний бізнес, виробничники, зокрема, представники харчової промисловості. Найбільш активні саме ті, хто експортує свою продукцію або послуги за межі України і у кого є в наявності ресурси для впровадження сучасних систем управління. Схоже, вони вирішили, що настав час для суттєвого підвищення внутрішньої ефективності власного бізнесу.

Загалом, зважаючи на складну ситуацію в країні, варто зазначити, що питання вартості значно впливає на швидкість прийняття рішень по впровадженню. В цьому контексті треба відмітити, що головний партнер Clarity Ukraine – розробник ERP-системи Dynamics 365 Business Central, компанія Microsoft – прийняла рішення про надання для українських компаній безпрецедентної 80% знижки на "хмарні" ліцензії Business Central. І це є додатковою перевагою для компаній, коли вони обирають Business Central.

Найбільш активні саме ті, хто експортує свою продукцію або послуги за межі України і у кого є в наявності ресурси для впровадження сучасних систем управління. Схоже, вони вирішили, що настав час для суттєвого підвищення внутрішньої ефективності власного бізнесу.

Чи достатньо на вітчизняному ринку праці фахівців належної кваліфікації для безпроблемного впровадження сучасних ERP-систем в Україні? В якій мірі ваша компанія забезпечує розвиток свого бізнесу людськими ресурсами?

Якщо до війни кількість проектів на не-1С платформах складала у кращому випадку 20%, то решта 80% наразі є потенційними клієнтами компаній, що займаються впровадженням інших продуктів. Очевидно, що неможливо буде швидко та при цьому якісно перевести 80% ринку з однієї платформи на інші. Як мінімум, тому що на ринку немає достатньої для цього кількості спеціалістів з досвідом впровадження сучасних систем.

Проте, на ринку є тенденція, що команди, які раніше впроваджували російські платформи 1С та BAS починають шлях перенавчання. І, до речі, в нас вже є партнери з цього напрямку, з якими ми ведемо плідну тренінгову роботу. Хоча це й не така проста задача, як здається, оскільки Business Central і 1С – це архітектурно та ідеологічно дуже різні платформи.

Зважаючи на великий попит стосовно впровадження Business Central, ми активно підбираємо нових бізнес-консультантів, аналітиків, розробників в нашу команду. Основних джерел для пошуку потрібних людей вбачаємо три. Одне з них – це фахівці з 1С та BAS, які з принципових позицій не бажають мати справу з цими системами. Друга група потенційних кандидатів – бухгалтери, фінансові менеджери в тому числі зі східних та південних регіонів України, які втратили там роботу. І третя – студенти вітчизняних ВНЗ. Наша компанія готова розглядати кандидатів, починаючи з третього курсу. Ми віримо у вітчизняну систему освіти. Ми переконані, що фундаментальну освіту українські студенти отримують гарну. Тому наша компанія налагоджує активну співпрацю з вітчизняними вищими навчальними закладами. На жаль, жоден ВНЗ наразі не готує ERP-консультантів, і нам доводиться багато чому людей навчати самостійно. У підсумку нам вдається формувати продуктивну команду. Дистанційний режим праці продуктивність компанії не погіршує і ми вдячні за це нашій команді!

Зважаючи на великий попит стосовно впровадження BusinessCentral, ми активно підбираємо нових бізнес-консультантів, аналітиків, розробників в нашу команду.

Хто ваш ідеальний пошукач? Які вимоги до кандидатів ваша компанія пред’являє?

Кандидат повинен мати системне мислення, знати облік та економіку підприємства, володіти основами розробки та англійською мовою. До речі, спеціалісти з 1С, які для нас є потенційними співробітниками, дуже часто не мають навіть середнього рівня англійської мови. А для вивчення західних продуктів це є вкрай необхідним, оскільки потрібно вивчати документацію та функціональність мовою оригіналу. Користуючись нагодою, закликаю всіх покращувати знання англійської!

Щодо необхідних навичок кандидатів, то важливо також, щоб людина була відповідальною, амбітною та комунікабельною. І неодмінно має бути прагнення пошукачів до постійного розвитку, готовність долати виклики. Кандидата з такою базою якостей компанія вміє підготувати до роботи у ролі ERP-консультанта або розробника.

Підприємства в Україні, за результатами опитування Нацбанку, продовжують прогнозувати скорочення чисельності свого персоналу. На відміну від багатьох інших компаній Clarity Ukraine зростає. Які результати активної кадрової політики компанія вже має? І на які перспективи очікує у найближчому майбутньому?

За вісім місяців, починаючи з березня поточного року, чисельність персоналу нашої компанії зросла в два рази. На кінець року плануємо ще одне подвоєння наявної чисельності. Тобто за 2022 рік хочемо збільшити кількість робочих місць в компанії у чотири рази. Доходи наших співробітників конкурентні і відповідають глобальному рівню компенсації фахівців з продуктів Microsoft.

Якщо говорити про перспективи, то ми фіксуємо великий інтерес до наших послуг, як серед українських компаній, так і за кордоном. По-перше, ми впроваджуємо продукт, який є оптимальним з точки зору функціональності/вартості. По-друге, ми фактично є центром компетенції по цьому продукту в Україні, оскільки фокусуємося тільки на Business Central і маємо майже 20-річний досвід впроваджень цієї ERP-системи у кількох сотнях замовників з різною географією.

За вісім місяців, починаючи з березня поточного року, чисельність персоналу нашої компанії зросла в два рази. На кінець року плануємо ще одне подвоєння наявної чисельності. Тобто за 2022 рік хочемо збільшити кількість робочих місць в компанії у чотири рази

Звичайно, ситуація в країні, зокрема проблеми з енергопостачанням в останні тижні, може вплинути на швидкість розвитку, але ми разом з командою робимо все, щоб послуги надавалися нашим клієнтам вчасно та якісно.

Чи не настав час консолідувати зусилля розосередженої корпоративної освіти, зокрема стосовно дефіцитних ERP-консультантів, та вибудувати спільну, більш струнку систему підготовки фахівців у масштабах всієї країни?

Так, це може бути гарною опцією. Наша компанія разом з ринком до цього йдемо. Ми вже почали співпрацю з ВНЗ. Однак треба чимало часу та зусиль, щоб внести відповідні зміни до навчальних програм. Як швидко все це можна буде зробити, поки що достеменно невідомо. Альтернативний варіант навчання зараз – дистанційні вебінари для тих, хто хоче увійти у професію ERP-консультантів та ERP-розробників.

Ми фіксуємо великий інтерес до наших послуг, як серед українських компаній, так і закордоном. По-перше, ми впроваджуємо продукт, який є оптимальним з точки зору функціональності/вартості. По-друге, ми фактично є центром компетенції по цьому продукту в Україні.

На яких фахівців прогнозуєте стрімке зростання попиту відразу після перемоги у війні?

Якщо говорити про сферу впровадження систем управління, звичайно попит на ERP-спеціалістів після перемоги буде надвеликий. Ми хочемо завчасно підготуватися до цього, щоб бізнес відразу міг скористатися всім арсеналом можливостей сучасних ERP-систем.