Нові правила отримання грошової допомоги: НБУ пом'якшує обмеження для населення та бізнесу

Відповідно до постанови правління Національного банку України від 28 грудня 2023 року № 195 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18", НБУ вирішив пом'якшити ряд обмежень для населення та бізнесу.

Про це повідомили у пресслужбі регулятора.

Ці нововведення запроваджені з метою полегшення доступу громадян до грошової допомоги, розширення можливостей експорту та імпорту електроенергії, а також гарантування прав іноземців щодо медичного обслуговування в Україні.

Зазначається, що з 29 грудня 2023 року вступають в силу наступні зміни:

Надавачі платіжних послуг можуть виплачувати грошову допомогу українцям, які постраждали внаслідок повномасштабної війни, на підставі Довідки про подання документів для оформлення паспорта громадянина України. Це спростить отримання грошової допомоги від міжнародних гуманітарних організацій та інших неурядових установ. Український оператор системи передачі електричної енергії (НЕК "Укренерго") отримав можливість перераховувати кошти на користь європейського офісу з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів "Joint Allocation Office" (JAO). Це сприятиме координації розподілу пропускної спроможності та забезпечить стабільний імпорт та експорт електроенергії в умовах можливого пошкодження енергетичної інфраструктури через воєнні дії. Розширено перелік виключень із заборони на проведення видаткових операцій за рахунками резидентів Російської Федерації та Республіки Білорусі, які законно перебувають на території України, для оплати медичних послуг у закладах охорони здоров'я.

Нагадаємо, Нацбанк України скасував для банків та небанківських фінансових установ усі обмеження на обсяги продажу готівкової іноземної валюти населенню, а Експортно-кредитному агентству (ЕКА) дозволили переказувати за кордон кошти для відшкодування/компенсації витрат за договорами страхування та перестрахування, укладеними з іноземними страховими (перестраховими) компаніями.

Також НБУ дозволив банкам і небанківським фінустановам додатково продавати готівкову валюту на суму її залишків на 13 квітня 2022 року. Метою назвали нівелювання різниці між готівковим і безготівковим курсом.