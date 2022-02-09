Сооснователь "Новой почты" раскритиковал идею Зеленского раздать пенсионерам смартфоны

Совладелец компании "Новая почта" Владимир Поперешнюк считает, что программа выдачи смартфонов всем вакцинированным пенсионерам, предложенная президентом Владимиром Зеленским, в любом случае предусматривает, что деньги на эти телефоны чиновники возьмут у налогоплательщиков, если, конечно, не решат отдать свои смартфоны.

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

"Чтобы отдать смартфоны пожилым людям, чиновникам сначала нужно их у кого-то принудительно отобрать. Не будут же они отдавать свои собственные. Так работает вся система налогообложения. Те, кто ничего не создает, уносят у тех, кто создает все вокруг", — констатировал бизнесмен.

На любые программы такого рода государство берет деньги из бюджета, который пополняют только налогоплательщики. Поперешнюк уверен, что нынешняя система налогообложения сдерживает развитие страны.

"Экономическое чудо, которое так ожидают украинцы, начнется, когда чиновники перестанут разбрасываться масштабными идеями и щедростями и начнут снижать налоги, займутся приватизацией и дерегуляцией. Только добровольный обмен и предпринимательство способствуют улучшению нашего благосостояния", — подчеркнул совладелец "Новой почты".

Напомним, 8 февраля Зеленский анонсировал новую государственную программу, в рамках которой все вакцинированные украинцы старше 60 лет могут получить бесплатный смартфон. В настоящее время неизвестно, какие именно смартфоны закупят для этой программы, поэтому сложно подсчитать, сколько именно денег из госбюджета возьмут на эту программу.

Известно только, что запись на получение смартфонов для вакцинированных украинцев старше 60 лет начнется в апреле 2022 года. Когда начнется второй этап — получение смартфонов, зависит от изготовления самих устройств, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.