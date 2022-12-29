Україна пакетом прийняла понад 20 тисяч європейських техстандартів з 2024 року

Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості пакетом прийняв в Україні 20 тисяч 268 нормативних документів Європейського комітету зі стандартизації (CEN) та Європейського комітету з електротехнічної стандартизації (CENELEC) в якості національних нормативних документів.

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Як ідеться у наказі національного органу стандартизації №285 від 28 грудня, вони набудуть чинності через рік - з 31 грудня 2023 року. Сам перелік доступний за посиланням.

Технічним комітетам стандартизації України доручено визначити національні стандарти, положення яких суперечать положенням прийнятих стандартів CEN/CENELEC та надати УкрНДНЦ протоколи засідань щодо їх скасування до 1 липня 2023 року.

Також їм доручено визначити гармонізовані національні стандарти, зміни та поправки до них, які необхідно скасувати у зв’язку з прийняттям нових гармонізованих національних стандартів, та надати УкрНДНЦ відповідні протоколи засідань у той же термін.

Як додають в Міністерстві економіки, робота з експертами CEN/CENELEC щодо актуалізації бази європейських стандартів та вивчення правових засад, було проведено УкрНДНЦ за підтримки та безпосередньої участі директора департаменту технічного регулювання Мінекономіки Олександра Панкова.

У відомстві підкреслюють, що прийняття та впровадження європейських стандартів в українську економіку дозволить швидше ратифікувати угоду про оцінку відповідності та прийнятності промислових товарів, відкриє нові можливості та перспективи для українського бізнесу.