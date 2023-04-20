Відповідальна гра: Ігор Зотько з PIN-UP Ukraine про ринок онлайн-гемблінгу та підтримку держави

Податки, благодійність та реформи. COO PIN-UP Ukraine Ігор Зотько розповідає про розвиток ринку онлайн-гемблінгу, роботу компанії під час війни та її внесок у підтримку української економіки.

Українські гемблінгові компанії від початку 2023-го сплатили до державного бюджету 296,3 млн грн ліцензійних платежів. І хоча війна внесла корективи у правила гри, компанії зберігають робочі місця та продовжують працювати на національну економіку.

PIN-UP Ukraine, яка однією з перших в Україні отримала ліцензію на організацію та проведення азартних ігор, називає поточну ситуацію на ринку онлайн-гемблінгу турбулентною. Указ президента про введення санкцій проти 120 фізичних осіб і 287 компаній вніс свої корективи на ринку. Він показав, що деякі представники грального бізнесу можуть мати певні проблеми з оподаткуванням, а також – зв'язки з рф.

Онлайн-казино PIN-UP.UA є ліцензійним гравцем галузі, яке пройшло всебічну перевірку та продовжує робити необхідні відрахування. За перший квартал 2023 року PIN-UP Ukraine вже перерахувала державі 448,6 млн грн податків і сплатила 23,4 млн грн за ліцензію.

PIN-UP Ukraine є одним із відповідальних лідерів на ринку ліцензійного казино України, який підтримує економіку держави та реалізує велику кількість гуманітарних і благодійних проєктів для українців. Наша компанія продовжить розвивати ринок і підтримувати державу Ігор Зотько СОО PIN-UP Ukraine

Незапланований сценарій

2022 рік PIN-UP Ukraine почала з амбітних планів, взявшись за реалізацію нових проєктів. Однак у лютому на перший план вийшли інші завдання.

«До війни ніхто не був готовий. У перші ж хвилини нашим головним завданням стала безпека співробітників. Де було можливо, ми релокували працівників у безпечні регіони України та за кордон. Розвозили колегам ліки, продукти, товари першої потреби. Майже відразу організували безоплатну психологічну підтримку. Зберегли всі робочі місця та створили гуманітарний штаб», — ділиться СОО компанії.

PIN-UP Ukraine підтримує волонтерів, співпрацює з військовими адміністраціями звільнених та прифронтових територій, допомагає переселенцям, підтримує медичні заклади. Понад 300 тонн харчів та товарів першої потреби закупила для жителів Донецької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Київської та Чернігівської областей, а також НДСЛ «Охматдит», клінічної лікарні «Феофанія», Харківського перинатального центру та лікарні Миколаєва.

PIN-UP Ukraine профінансувала вивезення до Європи на реабілітацію українських дітей, які перебували під окупацією в Ірпені, Бучі, Гостомелі та Бородянці Київської області

Реабілітація українських дітей, які перебували під окупацією в Ірпені, Бучі, Гостомелі та Бородянці

А також провела в Одесі благодійний футбольний матч за участі зірок української естради та спорту.

Благодійний футбольний матч за участі зірок української естради та спорту

Крім того, компанія робить системні внески у благодійний фонд PIN-UP Foundation, який реалізує програми, спрямовані не лише на надання системної допомоги українцям, а й орієнтованих на відновлення країни після перемоги.

«Від початку повномасштабного вторгнення PIN-UP Ukraine спрямувала на гуманітарні та благодійні проєкти 56,5 млн грн. Наше головне завдання зараз — працювати на перемогу», — говорить Ігор Зотько.

Гра триває

Ринок онлайн-гемблінгу активно працює, конкуренція між операторами збільшується. Тому компанії ставлять на розширення свого асортименту ігор, залучення нових користувачів та підвищення рівня сервісу. А оскільки у сучасному світі смартфони відіграють важливу роль в житті людей, оператори розробляють мобільні додатки та мобільні версії своїх сайтів. Зручність використання мобільного додатку для гри у казино є важливою складовою успіху представників ринку - оператори мають чудову можливість залучити нових гравців, підвищити свою конкурентоспроможність і збільшити свої прибутки.

У PIN-UP Ukraine кажуть, що компанія завжди впроваджує інноваційні технології та нестандартні рішення, щоб задовольняти потреби клієнтів і забезпечувати їх різномаїттям емоцій під час гри. Компанія розробила власний мобільний додаток, який надає такі ж можливості, що і web-версія, але дозволяє простіше взаємодіяти з продуктом. Мобільний додаток від PIN-UP.UA завжди доступний серед інших додатків мобільного пристрою, добре працює при поганому інтернеті, дозволяє отримати більше персоналізованих нагород. До того ж щоб постійно бути в грі, користувачу достатньо авторизуватись лише раз. Сьогодні додаток доступний у версії для Android.

«PIN-UP Ukraine продовжить тримати лідерські позиції на ринку і дивуватиме гравців новими унікальними пропозиціями та послугами», — прокоментував Ігор Зотько.

Потрібні прозорі правила

В PIN-UP Ukraine вважають, що український онлайн-гемблінг має досить гарний потенціал. Однак для розвитку індустрії потрібні реформи, і тут важливе партнерство влади та представників ринку. Влада має розробити ефективну регуляторну політику, яка враховуватиме потреби та інтереси гравців, гральних операторів, держави й суспільства загалом. Зокрема, СОО PIN-UP Ukraine Ігор Зотько вважає, що варто звернути увагу на не лише посилення регуляторної діяльності державних органів, що контролюють дотримання законодавства у цій сфері, а на недосконале податкове законодавство.

«Влада має розглядати роль грального бізнесу як частини економіки, яка може приносити значний прибуток та забезпечувати розвиток інфраструктури та інших галузей», — коментує Ігор Зотько.

А представники ринку мають дотримуватися всіх вимог законодавства, що стосуються їхньої діяльності, та сприяти розвитку ринку, забезпечувати гравців високою якістю послуг завдяки розробленню та впровадженню нових технологій та інновацій, вважають у PIN-UP Ukraine. І, звісно, бути соціально відповідальними.

Разом із тим в PIN-UP Ukraine зазначили, що сьогодні вперше за весь період існування галузі легального гемблінгу в Україні спостерігається історичний прецедент – об'єднання ринку навколо формування єдиних правил гри та підтримка онлайн-операторами держави у цьому процесі. В компанії вважають це позитивним сигналом для розвитку ринку, та чекають на завершення реформи.