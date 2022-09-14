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Категорія
Фінанси
Дата публікації

Гроші майже задарма. Як і де бізнесу отримати фінансування восени

  • Павло Пшеничний

Гроші майже задарма. Як і де бізнесу отримати фінансування восени

Підтримка від держави, як і раніше, діє, і підприємці реально можуть отримати пільговий кредит під 0%. А ось банки кредитують щонайменше під 13-15% річних, і то далеко не всіх.

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За даними Національного банку, за 2 квартал 2022 року портфель гривневих кредитів, які банки видали бізнесу, зріс рік до року на 27,6%. При цьому найбільшу активність у фінансуванні бізнесу демонструють держбанки, які збільшили видачу кредитів за квітень-червень на 30%.

Пояснити таку тенденцію досить просто: саме через державні банки проходить левова частка пільгових позик бізнесу та грантів на підтримку МСБ в умовах війни.

Інші банки теж начебто не відмовляються від кредитів підприємцям. Але їхні умови часто є непідйомними для бізнесу зараз. Крім того, відбір позичальників є досить жорстким. І кредитори моментально відкидають тих, хто працює у збиток і не має в запасі ліквідної застави.

Кредити на посівну та на релокацію бізнесу

Ключовою програмою пільгового кредитування бізнесу, як і раніше, залишається "5-7-9". Як повідомляє Міністерство економіки, з моменту запуску цієї програми у лютому 2020 року та до 12 вересня 2022 року банки видали 46,8 тис. кредитів на суму 138 млрд грн.

Основна маса – це антикризові кредити (43,2%) та кредити на рефінансування раніше взятих позик (20,8%). На антивоєнні цілі бізнес взяв 13,5% кредитів, на інвестиційні цілі – 8%. Найчастіше програмою "5-7-9" користуються аграрії, сфера торгівлі та переробні підприємства.

Структура виданих кредитів у рамках програми "5-7-9" за галузями

Фото 2 — Гроші майже задарма. Як і де бізнесу отримати фінансування восени
Дані Фонду розвитку підприємництва на 12 вересня 2022 року

Умови кредитування, як і раніше, залишаються максимально комфортними, особливо з урахуванням того, що за звичайними (не пільговими) позиками ставки починаються з позначки 13-15% річних.

У рамках програми "5-7-9" можна виділити три основні напрямки. Перше – це фінансування посівної. Спецумови для аграріїв діятимуть до 31 жовтня. Сільгоспвиробник може взяти кредит під 0% річних на суму до 60 млн. грн. Держава покриває своєю гарантією 80% позики. Разова комісія складає 0,5%.

Другий напрямок – кредити на подолання наслідків воєнної агресії. Строк такого кредиту може становити 60 місяців (5 років). Процентна ставка в умовах військового стану та протягом одного місяця після його припинення зафіксована на рівні 0% річних, після цього вона зросте до 5% річних. Гроші позичальник може спрямувати на поповнення оборотних коштів та на капітальні витрати.

Третій вид кредитів – на релокацію бізнесу. Це дуже своєчасне рішення в умовах, коли багато компаній змушені переїжджати з "гарячих" регіонів України до більш спокійних. Згідно з опитуванням компанії Gradus Research, станом на початок липня 12% підприємців вже перемістили свої виробничі потужності, а ще 38% перебували в процесі релокації або планували її здійснити. Кредит на переїзд бізнесу можна взяти на тих самих умовах, що й позику на підтримку в умовах війни. Строк – до 6 років, ставка 0% на час воєнного стану та протягом місяця після його скасування, далі – 5% річних. Максимальна сума кредиту – 60 млн грн.

Нагадаємо, що кредити "5-7-9" фізично надають банки-партнери цієї програми. Наразі їх понад 40. Повний список банків можна знайти на сайті Фонду розвитку підприємництва (ФРП).

Гранти на будь-які цілі

Підприємці можуть скористатися не лише кредитами, а й грантами, які є безповоротною підтримкою.

Основний пакет грантів об'єднано у рамках проекту "єРобота", який Кабінет Міністрів запустив ще влітку. Його головна «фішка» полягає в тому, що подати заявку на фінансову допомогу можна безпосередньо через портал держпослуг «Дія».

Для цього необхідно перейти у відповідний розділ та обрати один із чотирьох видів грантів:

  1. На створення чи розвиток свого бізнесу – до 250 тис. грн.
  2. На сад, ягідний розплідник чи виноградник – до 400 тис. грн.
  3. На будівництво теплиць – до 7 млн. грн.
  4. На створення чи розвиток переробного підприємства – до 8 млн. грн.

Оформлення зводиться до того, що необхідно авторизуватися (або зареєструватися) на порталі, надати інформацію про проект (може знадобитися докладний бізнес-план та кошторис, проектна документація, статут компанії тощо), засвідчити свою заявку електронно-цифровим підписом та надіслати її.

Результат розгляду заявки підприємець також дізнається через " Дію". Якщо відповідь буде позитивною, уповноважений банк виділить кошти. Таким банком є Ощадбанк.

Також підприємці можуть спробувати щастя та подати заявку на грант за програмою USAID "Конкурентоспроможна економіка України" для участі у міжнародних торгових заходах та виставках. Загальний обсяг фінансування становитиме 1 млн дол., кількість грантів – 20, сума одного гранту – від 20 до 75 тис дол. Подавати заявки можна до 25 листопада. Повний перелік умов розміщено на сайті USAID.

Український фонд стартапів спільно з Міністерством цифрової трансформації анонсували видачу грантів для проектів, спрямованих на підвищення обороноздатності України. Зокрема це стосується бізнесу у сфері оборони, кібербезпеки, охорони здоров'я, освіти та інфраструктури. Розмір гранту – до 35 тис дол., з яких до 25 тис дол. отримує заявник, а решта суми йде на оплату послуг акредитованого акселератора, який супроводжуватиме проект. Детальні умови видачі грантів знаходяться на порталі фонду стартапів. Прийом заявок безстроковий.

Гранти для українських підприємців та компаній

Фото 3 — Гроші майже задарма. Як і де бізнесу отримати фінансування восени
За даними з порталу послуг "Дія"

Овердрафти, кредити на підтримку бізнесу та гарантії

У комерційних банках на стандартних умовах найпростіше оформити овердрафт терміном на 12-24 місяці. При цьому кожен транш видається на 30-90 днів. Сума овердрафту залежить від наявності/відсутності застави та від обороту клієнта на рахунках у банку. Мінімальний обсяг може бути 50-100 тис. грн., максимальний - 3-5 млн. грн. Для бланкових овердрафтів (без застави) ставка починається з позначки 20-21% річних, для кредитів, за якими клієнт може надати заставу (нерухомість, обладнання, депозит у банку), ставка буде в середньому 14-16% річних.

Кредит на поповнення оборотних коштів можна одержати на 3 роки. Застава обов'язкова. Причому у якості застави підійде далеко не все майно. Деякі банки відмовляються приймати для цього нерухомість, а є й ті, які не хочуть зв'язуватися з сільгосптехнікою. Сума кредиту може сягати 3-5 млн грн. Але багато залежить від оціночної вартості застави. Чим вона менша – тим і кредит буде більш "куцим". Ставка становить від 13 до 20% річних. Іноді банки прив'язують її до індексу ставок за депозитами фізичних осіб (UIRD). У такому разі ставка буде UIRD +6% або близько до того, що на виході еквівалентно 16-17% річних.

Кредит на придбання нерухомості, транспортних засобів та обладнання видається на подібних умовах. Лише термін кредитування трохи більший, до 5-7 років. А сума позики не може перевищувати 60-70% вартості активів, які купуються за кредитні кошти. Інакше кажучи, позичальник повинен внести 30-40% як аванс. Процентна ставка не менше 13% річних. До речі, багато банків дають можливість погашати кредит за індивідуальним графіком. Як правило, відсотки вони вимагають платити відразу, а по тілу боргу дають відстрочку на 3-6 місяців.

У деяких випадках альтернативою кредиту може стати банківська гарантія. Це послуга, за якої банк зобов'язується виплатити обумовлену суму продавцю у разі, якщо покупець порушив умови договору та не здійснив платіж у встановлений договором строк.

Гарантія надається терміном до 12 місяців, але не більше ніж строк дії договору між учасниками угоди (продавцем і покупцем). Для її оформлення також знадобиться застава. Чим застава ліквідніша – тим плата за гарантію нижча. У середньому вона буде в межах 2-5% річних. Це набагато вигідніше за кредит. Але слід розуміти, що гарантія не є його повною заміною. По суті це своєрідна страховка з боку банку від зриву угоди. Тоді як кредит – "живі" гроші, які можна пустити на розвиток бізнесу.

Орієнтовні умови фінансування бізнесу у комерційних банках (у гривні)

Фото 4 — Гроші майже задарма. Як і де бізнесу отримати фінансування восени
На основі даних банків