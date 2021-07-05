65% украинцев хотят вернуть запрет на продажу земли — опрос

65,2% украинцев проголосовали бы за запрет на продажу сельскохозяйственных земель в случае проведения всеукраинского референдума по этому вопросу.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии. При этом 21,8% выступили бы против такого запрета, 6,5% не намерены голосовать, 6,4% — затруднились с ответом.

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В свою очередь, за проведение такого референдума выступает 71,7% респондентов, 21% высказался против, а 7,1% опрошенных с ответом не определились.

В то же время 84,1% украинцев выступает против продажи земли иностранцам. Поддерживают это лишь 12,1%, а не сформировали позицию 3,7%.

Опрос был проведен 22-29 июня методом личного интервью с использованием планшета (CAPI) 2031 респондентов в 107 населенных пунктах всех подконтрольных Украине регионов.

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Использовалась трехступенчатая стохастическая выборка с квотным отбором на последней ступени, ее погрешность (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,9% — для показателей близких к 25%, 2,2% — для показателей близких к 12%, 1,5% — для показателей близких к 5%.

Отметим, что соцопрос группы "Рейтинг", проведенный в конце апреля, показал похожие цифры: 64% проголосовали бы против рынка земли, а против права иностранцев покупать украинскую землю выступило 79% респондентов.

Напомним, что введение рынка земли в Украине предусмотрено законом, вступившим в силу с 1 июля. Верховная Рада приняла его в конце марта 2020 года, положив тем самым конец мораторию, действовавшему с 2001 года.