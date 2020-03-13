Общество 1 час назад

Аэропорт "Борисполь" продолжает принимать рейсы из Италии, не имея тестов на коронавирус

Для аэропорта должны приобрести специальное оборудование, которое диагностирует коронавирус

Аэропорт "Борисполь" продолжает принимать рейсы из Италии, не имея тестов на коронавирус Аэропорт "Борисполь" продолжает принимать рейсы из Италии, не имея тестов на коронавирус
Международный аэропорт "Борисполь". Фото: Delo.ua

В пятницу, 13 марта, Кабмин и Совет национальной безопасности и обороны Украины собираются рассмотреть решение о прекращении авиасообщения с Италией, однако Международный аэропорт "Борисполь" еще должен принять три рейса из Италии — Неаполя, Рима и Милана. Delo.ua. узнавали, какие действия предпринимает самый крупный авиахаб страны и будет ли отменять посадку бортов из стран пораженных коронавирусом. 

В Международном аэропорту "Борисполь" уверено заявляют, что в случае решения властей о прекращении авиасообщения с любой страной закроют сразу же после его появления. "Любая авиакомпания всегда запрашивает у нас разрешение на посадку, в случае принятия властями запрета на авиасообщение, мы будем вынуждены отказывать в посадке бортов", — заявили в пресс-службе аэропорта. Там также подчеркнули, что понятие не имеют, что будет с пассажирами на борту самолетов. 

13 марта в "Борисполе" должны сесть три самолета из Италии — из Неаполя в 13:00; из Рима в 17:00, а также из Милана в 18:25. Решение Кабмина, согласно источникам Delo.ua может появится к 14:00. Так что, пассажиры из Неаполя могут успеть сесть в "Борисполе". 

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В Международном аэропорту "Борисполь" проводят также превентивные меры по выявлению коронавируса. "Специалисты Госпогранслужбы, наша медико-санитарная часть проводят температурный скрининг всех пассажиров", — рассказали в "Борисполе".

В то же время, информированный источник, пожелавший сохранить анонимность, сообщил Delo.ua, что никаких экспресс-тестов там нет. 

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"Те экспресс-тесты, о которых говорил Виталий Кличко, закупили для больниц. Для аэропортов закупят специальное оборудование для быстрой диагностики коронавируса. Увы, когда оно будет в аэропортах, трудно сказать. Может, сегодня вечером, может завтра", — сообщил собеседник издания. 

Напомним, вечером 12 марта в аэропорту "Борисполь" украинские пограничники сняли с самолета, который прилетел из Милана, троих граждан Египта. Их госпитализировали для проверки на предмет инфицирования коронавирусом COVID-19.

Отметим, 11 марта из-за распространения в Европе китайского коронавируса в Украине введен карантин по всей стране.

Ранее сообщалось, что из-за угрозы распространения китайского коронавируса Covid-19, организаторы многих мероприятий в Украине заявили об их отмене или переносе. В частности, проведение любых массовых мероприятий с 6 по 16 марта 2020 года запретили в Черновицкой области. Также там закрыли на карантин школы. Такие же меры принял Сумской горсовет — в городе временно нельзя проводить экскурсии, конкурсы, фестивали и спортивные соревнования.

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