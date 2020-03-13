Аэропорт "Борисполь" продолжает принимать рейсы из Италии, не имея тестов на коронавирус

В пятницу, 13 марта, Кабмин и Совет национальной безопасности и обороны Украины собираются рассмотреть решение о прекращении авиасообщения с Италией, однако Международный аэропорт "Борисполь" еще должен принять три рейса из Италии — Неаполя, Рима и Милана. Delo.ua. узнавали, какие действия предпринимает самый крупный авиахаб страны и будет ли отменять посадку бортов из стран пораженных коронавирусом.

В Международном аэропорту "Борисполь" уверено заявляют, что в случае решения властей о прекращении авиасообщения с любой страной закроют сразу же после его появления. "Любая авиакомпания всегда запрашивает у нас разрешение на посадку, в случае принятия властями запрета на авиасообщение, мы будем вынуждены отказывать в посадке бортов", — заявили в пресс-службе аэропорта. Там также подчеркнули, что понятие не имеют, что будет с пассажирами на борту самолетов.

13 марта в "Борисполе" должны сесть три самолета из Италии — из Неаполя в 13:00; из Рима в 17:00, а также из Милана в 18:25. Решение Кабмина, согласно источникам Delo.ua может появится к 14:00. Так что, пассажиры из Неаполя могут успеть сесть в "Борисполе".

Подпишитесь на канал DELO.UA

В Международном аэропорту "Борисполь" проводят также превентивные меры по выявлению коронавируса. "Специалисты Госпогранслужбы, наша медико-санитарная часть проводят температурный скрининг всех пассажиров", — рассказали в "Борисполе".

В то же время, информированный источник, пожелавший сохранить анонимность, сообщил Delo.ua, что никаких экспресс-тестов там нет.

"Те экспресс-тесты, о которых говорил Виталий Кличко, закупили для больниц. Для аэропортов закупят специальное оборудование для быстрой диагностики коронавируса. Увы, когда оно будет в аэропортах, трудно сказать. Может, сегодня вечером, может завтра", — сообщил собеседник издания.

Напомним, вечером 12 марта в аэропорту "Борисполь" украинские пограничники сняли с самолета, который прилетел из Милана, троих граждан Египта. Их госпитализировали для проверки на предмет инфицирования коронавирусом COVID-19.

Отметим, 11 марта из-за распространения в Европе китайского коронавируса в Украине введен карантин по всей стране.

Ранее сообщалось, что из-за угрозы распространения китайского коронавируса Covid-19, организаторы многих мероприятий в Украине заявили об их отмене или переносе. В частности, проведение любых массовых мероприятий с 6 по 16 марта 2020 года запретили в Черновицкой области. Также там закрыли на карантин школы. Такие же меры принял Сумской горсовет — в городе временно нельзя проводить экскурсии, конкурсы, фестивали и спортивные соревнования.