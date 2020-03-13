Общество 1 час назад

В аэропорту "Борисполь" с самолета сняли троих египтян с подозрением на COVID-19

При осмотре пассажиров информация о том, что у них высокая температура, не подтвердилась. Однако было принято решение отправить египтян в Александровскую больницу Киева

В аэропорту "Борисполь" с самолета сняли троих египтян с подозрением на COVID-19 В аэропорту "Борисполь" с самолета сняли троих египтян с подозрением на COVID-19
Фото: КиевПравда

Вечером 12 марта в аэропорту "Борисполь" украинские пограничники сняли с самолета, который прилетел из Милана, троих граждан Египта. Их госпитализировали для проверки на предмет инфицирования коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на свой источник в Офисе президента.

В 19:40 четверга, 12 марта диспетчер аэропорта получил сообщение, что на борту самолета "МАУ", который следует из Милана в Киев, находятся трое египтян с признаками повышенной температуры тела. Самолет приземлился в 19:59.

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По прилету самолет отправили на отдаленную стоянку, и к нему отправили наряд пограничников в защитных костюмах и со средствами индивидуальной защиты.

При осмотре пассажиров информация о том, что у них высокая температура, не подтвердилась. Однако было принято решение отправить египтян в Александровскую больницу Киева, а остальных пассажиров — оформить общим потоком.

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В 21:00 троих граждан Египта каретой скорой помощи доставили в больницу для дальнейшего обследования. Египтяне летели из Милана в Каир транзитом через Киев.

Напомним, 11 марта из-за распространения в Европе китайского коронавируса в Украине введен карантин по всей стране.

Ранее сообщалось, что из-за угрозы распространения китайского коронавируса Covid-19, организаторы многих мероприятий в Украине заявили об их отмене или переносе. В частности, проведение любых массовых мероприятий с 6 по 16 марта 2020 года запретили в Черновицкой области. Также там закрыли на карантин школы. Такие же меры принял Сумской горсовет — в городе временно нельзя проводить экскурсии, конкурсы, фестивали и спортивные соревнования.

3 марта 2020 года первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией официально зарегистрировали в Украине. Случай заболевания китайским коронавирусом зафиксировали в Черновицкой области у мужчины, который вернулся в Украину из Италии, с пересадкой в Румынии.

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