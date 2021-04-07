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Агентство USAID пообещало Украине холодильники для перевозки вакцины Pfizer

Речь идет о доставке первых более 100 тысяч доз американской вакцины

Транспортировка вакцины от коронавируса Pfizer. Фото: Getty Images Транспортировка вакцины от коронавируса Pfizer. Фото: Getty Images
Транспортировка вакцины от коронавируса Pfizer. Фото: Getty Images

Агентство США по международному развитию предоставит Украине холодильники для транспортировки и хранения вакцины от коронавируса производства Pfizer.

Об этом сообщило посольство США в Украине в Facebook.

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"USAID помогает подготовиться к получению вакцины Pfizer и другим утвержденным вакцинам, обеспечивая прямую поддержку цепочкам ультрахолодного хранения и транспортировки", — говорится в сообщении.

При этом посольство уточнило, что USAID работает над заключением контракта с предоставителем логистических услуг в ответ на запрос украинского правительства.

В частности, речь идет о доставке первых более 100 тысяч доз вакцины.

Напомним, 6 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина заключила договор с американской фармацевтической компанией Pfizer о поставках 10 млн доз вакцины против COVID-19.

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В свою очередь в Министерстве здравоохранения сообщили, что первые партии вакцины по контракту начнут поступать уже в ближайшие месяцы. А все 10 млн доз будут поставлены в течение 2021 года.

Как известно, на данный момент в Украину официально поставлены вакцины индийского и китайского производства — Covishield и Coronavac.

При этом общее количество завезенных доз на данный момент менее миллиона, вакцина из Китая прибыла с большой задержкой, а Индия приостановила экспорт своих вакцин из-за крайне тяжелой ситуации с коронавирусом внутри страны.

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