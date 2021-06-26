Аномальная жара в Украине ослабнет в ближайшие дни — прогноз погоды

В эти выходные, 26-27 июня, в Украину на смену аномально жаркой погоде придут дожди и грозы.

Об этом сообщает Sinoptik.ua.

Согласно прогнозам, дожди будут продвигаться с запада на восток постепенно.

В частности, сначала в субботу состоится снижение дневной температуры в западных областях Украины, затем циклон продвинется к центру и уже к понедельнику-вторнику достигнет восточных областей.

"В выходные местами ожидаются сильные грозы, ливни. Разрушительные ветра, грозы придут к нам с запада ослабленными, но все-таки еще довольно сильными", — говорится в сообщении.

Указано, что в западных областях Украины в выходные могут пройти грозы и дожди, температура упадет до +24°. В высокогорье Карпат в выходные дневная температура ​​снизится до +18 ...+20°, местами пройдут грозовые дожди.

В свою очередь на Закарпатье минимальная температура будет в субботу +25°, но до понедельника снова станет +29...+30°. При этом 26 июня пройдут дожди.

В то же время на юге Украины температура воздуха днем ​​не будет снижаться, до понедельника будет стабильно +28...+31°, ночью +22...+23°. Грозы и дожди пройдут в выходные, не снизив при этом температуры воздуха. Северо-западный ветер может достичь 7 м/с.

В Крыму на побережье средняя температура в выходные +25...+27, в воскресенье, 27 июня, в южной части полуострова пройдут грозовые дожди.

В Одессе максимальная температура +31° будет в субботу, солнечно. В воскресенье ожидаются локальные дожди, температура до +28°. В понедельник тоже +28°, облачно с прояснениями, северо-западный ветер до 7 м/с. Море при этом прогреется до +21°.

В Восточной Украине пока что сохранится жара. В субботу в Луганске может быть днем ​+​36°. Но до вторника воздух остынет до +26° в Харькове, до +29...+30° в Луганской и Донецкой областях. Дожди пройдут местами в воскресенье и в начале недели.

Вместе с тем в Центральной и Северной Украине аномальная жара будет спадать постепенно до понедельника, до температуры +21...+25°. В субботу еще ожидается до +33, но в воскресенье и понедельник начнутся дожди и грозы, которые и будут способствовать снижению температуры воздуха.

В Киеве в субботу — жара до +33...+34°. Освежит воздух грозовой дождь в воскресенье, дневная температура спадет до +26°. В начале недели будет пасмурно, пройдут дожди, давление снизится, северо-западный ветер достигнет скорости 7,9 м/с, а воздух остынет до +23° до вторника, 29 июня. Вода в Днепре станет еще теплее: +23°.

Напомним, 24 июня в Киеве среднесуточная температура воздуха составляла +28,1°С, что на 1,6°С выше рекордного значения температуры для этого дня 1924 года.

Ранее сообщалось, что жаркая погода в Украине продлится еще неделю: на выходных ожидается некоторое понижение температуры, но потом жара снова вернется.

Как объясняют в Укргидрометцентре, обстановку за окном обуславливает влияние антициклона ZOE, который на данный момент действует на большей части территории страны.