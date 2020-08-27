Банкротство "Аркады" не повлияет на банковский сектор — глава НБУ

Признание банка "Аркада" неплатежеспособным и вывод его с рынка не отразится на работе банковской системы Украины.

Об этом на брифинге заявил председатель Национального банка Кирилл Шевченко, сообщает пресс-служба регулятора.

По его словам, активы "Аркады" в банковском секторе составляли менее 1,1%.

"Активы банка "Аркада" в целом в банковской системе составляли менее 1,1% от общего количества активов в банковской системе. Поэтому никакого влияния на работу банковской системы это не имеет", — отметил Шевченко.

При этом он уточнил, что активы банка составили 1,9 млрд грн, что составляет лишь 0,11% от активов всей банковской системы (1,6 трлн грн).

Шевченко напомнил, что банк "Аркада" существовал 27 лет как специализированный банк, который руководил фондами финансирования строительства.

"Уже длительное время застройщики, которые связаны с банком, задерживают ввод в эксплуатацию ряда объектов, таких как жилые комплексы "Эврика" и "Патриотика" в Киеве. И ответственность за недострои несет застройщик, а не банк. Национальный банк не регулирует деятельность застройщиков", — подчеркнул глава НБУ.

По его словам, 72% вкладчиков банка получат свои деньги в полном объеме.

"Это 4746 человек, их вклады составляют менее гарантированной государством суммы в 200 тысяч грн. В целом Фонд гарантирования выплатит таким вкладчикам 290 млн грн", — пообещал Шевченко.

Он добавил, что другие вкладчики получат деньги в порядке, установленном законодательством.

В свою очередь директор-распорядительница Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут заявила, что деньги вкладчикам неплатежеспособного банка "Аркада" будут выплачиваться не позднее 20-го рабочего дня.

"Все вклады мы будем выплачивать не позднее 20-го рабочего дня, а, учитывая, что объем небольшой, я думаю, что это будет раньше. Денег у Фонда более чем достаточно. Возвращение здания банка на баланс и его продажу — это будет основным нашим направлением, что будет гарантировать возврат денег в четвертую очередь", — рассказала она.

Напомним, 6 августа НБУ отнес банк "Аркада" к категории проблемных и ввел особый режим контроля за деятельностью банка.

По состоянию на 1 августа банк "Аркада" нарушил норматив коэффициента покрытия ликвидностью по всем валютам (LCR), который должен быть не менее 100%, а составил 60,23%.

Также банк "Аркада" закончил первое полугодие с убытком 9,75 млн грн. Объем активов на 1 июля 2020 года — 1,89 млрд грн. Объем вкладов физлиц — 402,6 млн грн, юрлиц — 308,8 млн грн.

Как сообщалось, 25 августа НБУ признал банк "Аркада" неплатежеспособным в связи с уменьшением нормативов капитала до менее чем одной трети минимально установленного уровня.

26 августа Фонд гарантирования ввел временную администрацию в неплатежеспособный банк "Аркада" и начал процедуру его ликвидации.

По состоянию на 1 июня 2020 года владельцем 74,8% акций банка "Аркада" являлся Константин Паливода.