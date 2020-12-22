Политика 30 минут назад

"Будем продолжать тенденцию": Арахамия пообещал еще больше мемов от "Слуги народа"

Глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что украинцы "всегда не любили Верховную Раду" и это невозможно изменить

Давид Арахамия. Фото: Facebook Давида Арахамии Давид Арахамия. Фото: Facebook Давида Арахамии
Давид Арахамия. Фото: Facebook Давида Арахамии

Депутаты от партии "Слуга народа", которые в течение года оказывали фигурантами скандалов из-за своих действий или высказываний, таким образом привносят в жизнь украинцев юмор.

Так ситуацию Delo.ua прокомментировал глава фракции Давид Арахамия.

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"У нас страна, в которой много юмора. Коронакризис, жить тяжело людям, а тут вот есть юмор. Люди всегда не любили Верховную Раду, это то, чего не изменишь, это бренд с негативной репутацией уже почти 30 лет", — сказал он.

По словам Арахамии, у "Слуги народа" нет возможности изменить негативное отношение украинцев к парламенту, поэтому они будут "продолжать эту тенденцию".

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Напомним, что за время существования монобольшинства "Слуги народа" в парламенте, по меньшей мере 15 раз депутаты от партии оказывали в эпицентре скандалов. Прежде всего, из-за своих высказываний.

Так, народный депутат Галина Третьякова заявила, что в бедных семьях могут рождаться дети "низкого качества", а ее коллега Евгений Брагар предложил пенсионерке продать породистую собаку, чтобы оплатить счета за коммуналку.

Глава партии Александр Корниенко во время рабочей поездки назвал свою коллегу Ирину Аллахвердиеву "бабой рабочей" и сравнил с "корабельной сосной", а первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук получал компенсацию за аренду жилья, но жил при этом в квартире тещи.

Еще один нардеп от "Слуги" Богдан Яременко заказывал секс-услуги прямо во время заседания парламента, а его уже экс-коллега Роман Иванисов был исключен из партии за судимость за изнасилование, которую он скрыл.

РАЗДЕЛ:

ПО МАТЕРИАЛАМ: "Дело"

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