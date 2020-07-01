Чего ждать от июля: новая цена на газ, рост пенсий и возможная отмена карантина

Украинцев в июле ждет множество изменений — рост пенсий и других социальных выплат, открытие кинотеатров, окончание основной сессии внешнего независимого оценивания и новая цена на газ. Помимо этого, для водителей, которые ездят пьяными, введут уголовную ответственность, а карантин, возможно, отменят.

Корреспонденты Delo.ua разобрались, чего ждать от середины лета.

Уже с первого числа в стране планово вырастет прожиточный минимум. Общий показатель на одного человека поднимут на 91 грн — он составит 2118 грн. Поднимется прожиточный минимум и для лиц, утративших трудоспособность — с 1638 грн до 1712 грн. В связи с этим Пенсионному фонду придется пересчитать пенсии. Тем, кто получает минимальную пенсию (около 3 млн человек), с июля добавят 74 грн. Изменится и размер максимальной пенсии (она составляет 10 прожиточных минимумов) — с 16 380 грн до 17 120 грн.

Кроме того, для потребителей с 1 июля подешевеет газ. Если еще в июне украинцы платили за один кубический метр 2,94 грн, то с седьмого месяца эта сумма уменьшится до 2,78 грн за куб. Стоит отметить, что платежки традиционно будет две — за сам газ и его транспортировку. При этом сумма в последней также будет другой. Жители Львовской области, например, вместо 2,39 грн заплатят 3,28 грн, а в Харьковской области транспортировка подорожает с 1,24 до 1,52 грн. Исключением станет Киев. В столице цена останется самой низкой в Украине — 0,34 грн.

Множество изменений ждут украинцев в вопросе штрафов за нарушение правил дорожного движения. Например, изменятся штрафы за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Теперь эти нарушения будут уголовными, а не административными — водители рискуют получить судимость, даже если за это правонарушение их задерживают впервые. Также правила обновят несколькими пунктами.

Среди них: управление авто в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, или под воздействием препаратов, которые снижают скорость реакции; отказ водителя от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения или употребления наркотиков. Наказание за такие действия предусматривает штраф от 17 тысяч грн. За повторное нарушение придется заплатить 51 тысячу грн и лишиться прав на срок от 2 до 3 лет. Напомним, что ранее штрафы для пьяных водителей начинались от 10,2 тысяч грн.

Читайте также: С 1 июня в Украине заработала система автофиксации нарушений правил дорожного движения

Это не единственные новшества, которые коснутся уголовного кодекса — в июле его ждут масштабные изменения. Примерно в сотне статей штрафные санкции вырастут в 20-100 раз, а ко многим добавят еще и лишение свободы в качестве альтернативного наказания. Например, если ранее за разглашение врачебной тайны грозил штраф в 850 грн, то с июля придется заплатить 68 тысяч грн. Максимальная планка наказания за ввоз и распространения порнографии (до 1 июля составляла 1700 грн) также подскочит до 68 тысяч грн. Штраф за присвоение или растрату имущества служебным лицом поднимут с 850 грн до 34-85 тысяч грн.

Кроме того, в уголовном кодексе появятся такие понятия, как "проступки" и "дознаватели". До июля все преступления в юридической плоскости можно было разделить на легкие, средней тяжести, тяжкие и очень тяжкие. В новой классификации эта иерархия будет выглядеть следующим образом: проступки, нетяжелое, тяжкое и особой тяжести преступление. Расследованием проступка, после которого у правонарушителя не будет судимости, займутся дознаватели, которые фактически станут облегченными версиями следователей.

Ключевым июль станет и для ВНО — в этом месяце должна закончиться основная сессия тестирования. Так, с первого числа власти начнут возвращать средства за пробное ВНО (Кабмин отменил его 12 июня, за два дня до самих тестов). При этом тесты основной волны продолжатся до 17 июля, когда зарегистрированные пользователи будут сдавать химию. Узнать результаты всех проверок можно будет до 29 июля, а дополнительная сессия продлится до 11 августа.

Ранее пресс-служба Киевского метрополитена отмечала, что с 1 июля оплатить проезд в общественном транспорте можно будет с помощью: KyivSmartCard, карточки метро, бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы и через мобильные приложения (Google Pay, Apple Pay, KyivSmartСard). Однако во вторник, 30 июля, в Киевской городской государственной администрация отметили — они готовы отложить до 1 января 2021 введение единого электронного билета на проезд в городском общественном транспорте, чтобы дать возможность правительству разработать изменения в законодательство о предоставлении льгот на проезд льготным категориям граждан.

Отметим также, что с 1 июля Министерство цифровой трансформации Украины начинает эксперимент по электронному резидентству. Первыми e-резидентами должны стать иностранные ИТ-специалисты, работающие на украинские компании, а также специалисты из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и ближнего зарубежья

"E-резидентство — один из уникальных проектов Минцифры, который может сделать Украину мощным восточноевропейским ИТ-хабом, — говорит Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. — Благодаря электронному резидентству уже в ближайшем будущем наша страна станет привлекательной для ведения бизнеса иностранцами — прежде всего ИТ-специалистами".

Благодаря электронному резидентству иностранцы смогут получать онлайн ряд услуг: украинскую квалифицированную электронную подпись, регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов и возможность открыть онлайн счет в украинском банке;

Однако хорошие новости в июле будут и для украинцев. С 1 июля возобновится ряд авиарейсов между Турцией и Украиной. "С 1 июля некоторые авиарейсы между Турцией и Украиной будут восстановлены. Согласен с Реджепом Тайипом Эрдоганом, что это даст толчок для восстановления туристической отрасли", — заявил президент Владимир Зеленский.

Читайте также: Турция начнет пускать украинских туристов с 1 июля

Уже 2 июля должны открыться кинотеатры, однако наполненность залов не должна превышать 50%. Наконец, напомним, что Кабинет министров последний раз официально продлил карантин до 31 июля и, теоретически, ограничения должны отменить в конце этого месяца. Однако украинское правительство уже готовит больницы ко второй волне эпидемии COVID-19, а в стране, по состоянию на 30 июня, зафиксировали еще 706 зараженных коронавирусом. Всего с начала эпидемии в стране выявили более 44 тысяч случаев. При этом Шмыгаль рассказал, при каких условиях в Украину вернется жесткий карантин.