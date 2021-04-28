COVID-19: в Украине за сутки менее 10 тысяч новых заражений и более 20 тысяч выздоровлений

В Украине по состоянию на утро 28 апреля 2021 года зафиксировано 9590 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В частности, заболели 451 ребенок и 217 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Также за минувшие сутки госпитализировано 3623 человека, летальных случаев — 441, выздоровели — 20 тысяч 62 человека, осуществлено тестирований за сутки — 99 тысяч 112 (в том числе методом ПЦР — 43 тысячи 841, методом ИФА — 15 тысяч 489, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 39 тысяч 782).

Причем за все время пандемии в Украине заболело 2 млн 47 тысяч 838 человек, выздоровели — 1 млн 616 тысяч 891 человек, летальных исходов — 43 тысячи 391, проведено ПЦР-тестов — 9 млн 335 тысяч 892.

В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев (1070), Харьковской (818), Донецкой (811), Днепропетровской (584) и Львовской (530) областях.

Кроме того, за сутки 27 апреля в Украине привито против коронавируса 19 тысяч 590 человек.

От начала прививочной кампании привито 558 тысяч 716 человек, из них получили 1 дозу — 558 тысяч 714 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 9 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Известно, что прививки проводились 263 мобильными бригадами по иммунизации и 667 пунктами прививки.

По состоянию на 27 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 498 тысяч 890 человек.

По регионам количество заболеваний коронавирусом в сутки и число прививок выглядит так:

город Киев — 1070 случаев / 1876 прививок;

Винницкая область — 223 случая / 541 прививки;

Волынская область — 356 случаев / 466 прививок;

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Днепропетровская область — 584 случая / 1894 прививки;

Донецкая область — 811 случаев / 419 прививок;

Житомирская область — 232 случая / 422 прививки;

Закарпатская — 115 случаев / 570 прививок;

Запорожская область — 485 случаев / 648 прививок;

Ивано-Франковская область — 102 случая / 252 прививки;

Киевская область — 384 случая / 820 прививок;

Кировоградская область — 134 случая / 92 прививки;

Луганская область — 213 случаев / 351 прививки;

Львовская область — 530 случаев / 2535 прививок;

Николаевская область — 281 случай / 937 прививок;

Одесская область — 522 случая / 1967 прививок;

Полтавская область — 445 случаев / 1066 прививок;

Ровенская область — 417 случаев / 431 прививки;

Сумская область — 267 случаев / 327 прививок;

Тернопольская область — 206 случаев / 110 прививок;

Харьковская область — 818 случаев / 1065 прививок;

Херсонская область — 222 случая / 424 прививки;

Хмельницкая область — 483 случая / 813 прививок;

Черкасская область — 445 случаев / 658 прививок;

Черновицкая область — 129 случаев / 425 прививок;

Черниговская область — 116 случаев / 481 прививки.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 27 апреля 2021 года было зафиксировано 7915 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.