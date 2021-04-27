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40 минут назад

Киев может смягчить карантинные ограничения на майские праздники

По словам Кличко, такое решение может принять горкомиссия по ТЭБ и ЧС, исходя из эпидемиологической ситуации

Виталий Кличко. Фото: КГГА Виталий Кличко. Фото: КГГА
Виталий Кличко. Фото: КГГА

Власти Киева могут ослабить карантинные ограничения в столице с 1 мая, такое решение может быть принято уже 28 апреля на основе вывода соответствующих экспертов. Об этом сообщил на своих страницах в соцсетях мэр города Виталий Кличко.

"Друзья! Если ситуация с распространением коронавируса в столице не будет ухудшаться, мы не исключаем ослабления строгих ограничений, которые город ввело до 30 апреля", — отметил он.

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По словам Кличко, 28 апреля пройдет заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, состоящей из эпидемиологов, вирусологов и других специалистов, и они примут решение, учитывая эпидемиологическую ситуацию.

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"Локдаун в Киеве дал положительные результаты. Количество новых случаев заболевания начало снижаться. Но расслабляться рано! Есть немало рисков. Особенно, учитывая то, что впереди Пасхальные праздники. И у нас до сих пор много смертельных случаев от коронавируса и тяжелых больных. Этот вирус очень опасен и агрессивен. И сегодня самое главное — сохранить здоровье и жизнь людей", — подчеркнул он.

Напомним, 14 апреля Киевская городская комиссия по ТЭБ и ЧС приняла решение о продлении ужесточенного карантина на две недели, то есть до 30 апреля. В окружающей столицу Киевской области локдаун впоследствии также продлили до 30 апреля.

Отметим также, что 72% жителей Киева поддержали решение властей столицы ввести усиленный карантин (на момент опроса срок локдауна заявлялся с 5 по 16 апреля).

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