COVID-19: за сутки от коронавируса умерли более сотни украинцев

По состоянию на 8 марта, в Украине зарегистрировано 5 572 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
По его словам, из заболевших — 309 детей и 123 медработника.
Кроме этого, за прошедшие сутки госпитализировано 2 136 тысячи человек, умерло от коронавируса 106 пациентов и выздоровело 1 734 украинца.
За это же время проведено 23 277 тестирований, в том числе методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 15 115, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 2 011 и исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 6 101.
За все время пандемии в Украине заболело 1 406 800 человек, выздоровело от этой болезни 1 198 254 пациентов, скончались от коронавируса 27 128 больных. В течение этого времени в Украине проведено 7 141 341 ПЦР-тест.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (578), Житомирской (570), Ивано-Франковской (508), Львовской (507) и Черновицкой (447) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
город Киев — 286 случаев;
Винницкая область — 578 случаев;
Волынская область — 83 случая;
Днепропетровская область — 212 случаев;
Донецкая область — 92 случая;
Житомирская область — 570 случаев;
Закарпатская область — 307 случаев;
Запорожская область — 58 случаев;
Ивано-Франковская область — 508 случаев;
Киевская область — 351 случай;
Кировоградская область — 4 случая;
Луганская область — 10 случаев;
Львовская область — 507 случаев;
Николаевская область — 220 случаев;
Одесская область — 298 случаев;
Полтавская область — 94 случая;
Ровенская область — 62 случая;
Сумская область — 139 случаев;
Тернопольская область — 236 случаев;
Харьковская область — 184 случая;
Херсонская область — 34 случая;
Хмельницкая область — 166 случаев;
Черкасская область — 86 случаев;
Черновицкая область — 447 случаев;
Черниговская область — 40 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, по Украине по состоянию на утро 7 марта 2021 года зафиксировано 7167 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.