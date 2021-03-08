COVID-19: за сутки от коронавируса умерли более сотни украинцев

По состоянию на 8 марта, в Украине зарегистрировано 5 572 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, из заболевших — 309 детей и 123 медработника.

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Кроме этого, за прошедшие сутки госпитализировано 2 136 тысячи человек, умерло от коронавируса 106 пациентов и выздоровело 1 734 украинца.

За это же время проведено 23 277 тестирований, в том числе методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 15 115, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 2 011 и исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 6 101.

За все время пандемии в Украине заболело 1 406 800 человек, выздоровело от этой болезни 1 198 254 пациентов, скончались от коронавируса 27 128 больных. В течение этого времени в Украине проведено 7 141 341 ПЦР-тест.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (578), Житомирской (570), Ивано-Франковской (508), Львовской (507) и Черновицкой (447) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

город Киев — 286 случаев;

Винницкая область — 578 случаев;

Волынская область — 83 случая;

Днепропетровская область — 212 случаев;

Донецкая область — 92 случая;

Житомирская область — 570 случаев;

Закарпатская область — 307 случаев;

Запорожская область — 58 случаев;

Ивано-Франковская область — 508 случаев;

Киевская область — 351 случай;

Кировоградская область — 4 случая;

Луганская область — 10 случаев;

Львовская область — 507 случаев;



Николаевская область — 220 случаев;

Одесская область — 298 случаев;

Полтавская область — 94 случая;

Ровенская область — 62 случая;

Сумская область — 139 случаев;

Тернопольская область — 236 случаев;

Харьковская область — 184 случая;

Херсонская область — 34 случая;

Хмельницкая область — 166 случаев;

Черкасская область — 86 случаев;

Черновицкая область — 447 случаев;

Черниговская область — 40 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по Украине по состоянию на утро 7 марта 2021 года зафиксировано 7167 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.