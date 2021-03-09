COVID-19: за сутки в Украине коронавирус обнаружили у более трех тысяч человек

По состоянию на 9 марта в Украине зарегистрировано 3 261 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов

По его словам, среди заболевших — 160 детей и 54 медработника.

Кроме этого, за последние сутки в Украине госпитализировано 1 837 человек, зафиксировано 76 летальных случаев и выздоровело от COVID-19 975 пациентов.

За этот период проведено 18 207 тестирований, в том числе, методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 13 101, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 1 674 и исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 3 432.

С начала пандемии в Украине коронавирусом заболели 1 410 061 человек, выздоровели от этой болезни 1 199 229 пациентов и умерли 27 204 больных. За это время проведено 7 154 442 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (460), Ивано-Франковской (433), Черновицкой (409), Львовской (351) областях и в городе Киев (201).

Количество заболеваний в регионах в сутки:

город Киев — 201 случай;

Винницкая область — 460 случаев;

Волынская область — 62 случая;

Днепропетровская область — 151 случай;

Донецкая область — 23 случая;

Житомирская область — 71 случай;

Закарпатская область — 195 случаев;

Запорожская область — 13 случаев;

Ивано-Франковская область — 433 случая;

Киевская область — 162 случая;

Кировоградская область — 5 случаев;

Луганская область — 14 случаев;

Львовская область — 351 случай;

Николаевская область — 151 случай;

Одесская область — 63 случая;

Полтавская область — 7 случаев;

Ровенская область — 53 случая;

Сумская область — 69 случаев;

Тернопольская область — 97 случаев;

Харьковская область — 196 случаев;

Херсонская область — 2 случая;

Хмельницкая область — 8 случаев;

Черкасская область — 28 случаев;

Черновицкая область — 409 случаев;

Черниговская область — 37 случаев.

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по состоянию на 8 марта в Украине зарегистрировано 5 572 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.