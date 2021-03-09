COVID-19: за сутки в Украине коронавирус обнаружили у более трех тысяч человек

По состоянию на 9 марта в Украине зарегистрировано 3 261 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов
По его словам, среди заболевших — 160 детей и 54 медработника.
Кроме этого, за последние сутки в Украине госпитализировано 1 837 человек, зафиксировано 76 летальных случаев и выздоровело от COVID-19 975 пациентов.
За этот период проведено 18 207 тестирований, в том числе, методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 13 101, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 1 674 и исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 3 432.
С начала пандемии в Украине коронавирусом заболели 1 410 061 человек, выздоровели от этой болезни 1 199 229 пациентов и умерли 27 204 больных. За это время проведено 7 154 442 ПЦР-тестов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (460), Ивано-Франковской (433), Черновицкой (409), Львовской (351) областях и в городе Киев (201).
Количество заболеваний в регионах в сутки:
город Киев — 201 случай;
Винницкая область — 460 случаев;
Волынская область — 62 случая;
Днепропетровская область — 151 случай;
Донецкая область — 23 случая;
Житомирская область — 71 случай;
Закарпатская область — 195 случаев;
Запорожская область — 13 случаев;
Ивано-Франковская область — 433 случая;
Киевская область — 162 случая;
Кировоградская область — 5 случаев;
Луганская область — 14 случаев;
Львовская область — 351 случай;
Николаевская область — 151 случай;
Одесская область — 63 случая;
Полтавская область — 7 случаев;
Ровенская область — 53 случая;
Сумская область — 69 случаев;
Тернопольская область — 97 случаев;
Харьковская область — 196 случаев;
Херсонская область — 2 случая;
Хмельницкая область — 8 случаев;
Черкасская область — 28 случаев;
Черновицкая область — 409 случаев;
Черниговская область — 37 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, по состоянию на 8 марта в Украине зарегистрировано 5 572 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.