COVID-19: за сутки в Украине зафиксировано более 6,3 тысяч зараженных коронавирусом

По состоянию на 10 марта в Украине зарегистрировано 6 377 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
По его словам, среди заболевших — 309 детей и 263 медработника.
За последние сутки в Украине госпитализировано 1 904 человека, зафиксировано 219 летальных случаев и выздоровело от коронавируса 5 687 пациентов.
За этот период проведено 64 126 тестирований, в том числе, методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 33 904, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 15 116 и исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 15 106.
С начала пандемии в Украине коронавирусом заболели 1 416 438 человек, выздоровели от этой болезни 1 204 916 пациентов и умерли 27 423 больных. За это время проведено 7 154 442 ПЦР-тестов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киеве (644), Одесской (586), Винницкой (575), Черновицкой (533) и Львовской (523) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
город Киев — 644 случая;
Винницкая область — 575 случаев;
Волынская область — 125 случаев;
Днепропетровская область — 226 случаев;
Донецкая область — 118 случаев;
Житомирская область — 141 случай;
Закарпатская область — 399 случаев;
Запорожская область — 218 случаев;
Ивано-Франковская область — 502 случая;
Киевская область — 320 случаев;
Кировоградская область — 31 случай;
Луганская область — 74 случая;
Львовская область — 523 случая;
Николаевская область — 229 случаев;
Одесская область — 586 случаев;
Полтавская область — 153 случая;
Ровенская область — 173 случая;
Сумская область — 50 случаев;
Тернопольская область — 148 случаев;
Харьковская область — 270 случаев;
Херсонская область — 6 случаев;
Хмельницкая область — 152 случая;
Черкасская область — 151 случай;
Черновицкая область — 533 случая;
Черниговская область — 30 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, по состоянию на 9 марта в Украине зарегистрировано 3 261 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19.
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