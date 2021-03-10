COVID-19: за сутки в Украине зафиксировано более 6,3 тысяч зараженных коронавирусом

По состоянию на 10 марта в Украине зарегистрировано 6 377 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, среди заболевших — 309 детей и 263 медработника.

За последние сутки в Украине госпитализировано 1 904 человека, зафиксировано 219 летальных случаев и выздоровело от коронавируса 5 687 пациентов.

За этот период проведено 64 126 тестирований, в том числе, методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 33 904, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 15 116 и исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 15 106.

С начала пандемии в Украине коронавирусом заболели 1 416 438 человек, выздоровели от этой болезни 1 204 916 пациентов и умерли 27 423 больных. За это время проведено 7 154 442 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киеве (644), Одесской (586), Винницкой (575), Черновицкой (533) и Львовской (523) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

город Киев — 644 случая;

Винницкая область — 575 случаев;

Волынская область — 125 случаев;

Днепропетровская область — 226 случаев;

Донецкая область — 118 случаев;

Житомирская область — 141 случай;

Закарпатская область — 399 случаев;

Запорожская область — 218 случаев;

Ивано-Франковская область — 502 случая;

Киевская область — 320 случаев;

Кировоградская область — 31 случай;

Луганская область — 74 случая;

Львовская область — 523 случая;

Николаевская область — 229 случаев;

Одесская область — 586 случаев;

Полтавская область — 153 случая;

Ровенская область — 173 случая;

Сумская область — 50 случаев;

Тернопольская область — 148 случаев;

Харьковская область — 270 случаев;

Херсонская область — 6 случаев;

Хмельницкая область — 152 случая;

Черкасская область — 151 случай;

Черновицкая область — 533 случая;

Черниговская область — 30 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по состоянию на 9 марта в Украине зарегистрировано 3 261 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19.