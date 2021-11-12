Дело НГЗ о 9 млрд: в "Стоп шлам" не хотят, чтоб эксперт рассказывал о вреде отходов в суде

В пятницу, 12 ноября, в Апелляционном суде Николаевской области продолжилось рассмотрение жалобы Николаевского глиноземного завода на решение Заводского районного суда о выплате участникам организации "Стоп Шлам" 9,2 миллиарда гривен. Дело слушает коллегия судей в составе Игоря Ливинского, Натальи Тыщук и Натальи Шаманской.

На заседание пришли как сотрудники НГЗ, так и члены организации "Стоп Шлам", передают "Новости-Н".

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Ранее адвокаты от НГЗ ходатайствовали о вызове в суд начальника Государственной экологической инспекции, по заказу которой проводились исследования шлама, и эксперта Киевского НИИ судебных экспертиз. Представители "Стоп Шлама" выступили против и потребовали дать им время, чтобы обосновать свою позицию.

На сегодняшнем заседании представители интересов "Стоп Шлам" объяснили, почему они против вызова чиновника в суд.

"Личность, которая фактически, по позиции суда, была предложена к вызову, не соответствует правовому статусу специалиста. Также мы обращаем внимание, что согласно функциональным обязанностям глава "Госэкоинспекции" не обязан, и мало того, даже не умеет это делать (присутствовать в суде в качестве специалиста). Это то же самое, как вызвать министра в суд!" — аргументировали они.

Что касается вызова эксперта, то адвокаты организации "Стоп Шлам" отметили, что это "трата процессуального времени". В итоге суд принял решение не вызывать начальника "экоинспекции" и эксперта в суд.

Следующее судебное заседание состоится 30 ноября.

Напомним, активисты общественной организации "Стоп шлам" добиваются взыскания с НГЗ 9,2 млрд гривен, мотивируя это моральным вредом от предприятия. В свою очередь полиция расследует уголовное производство по факту мошенничества со стороны учредителей этой общественной организации.

Министр юстиции Денис Малюська назвал незаконной психологическую экспертизу, на основании которой "Стоп шлам" строит свое дело в суде. Эксперты не опросили ни одного из них и не предоставили никаких документальных доказательств экологических нарушений или расстройства здоровья.

Центральная экспертно-квалификационная комиссия при Минюсте привлекла экспертов, подписавших эту экспертизу, к дисциплинарной ответственности и приостановила действие их свидетельств.

На НГЗ действия членов "Стоп шлам" неоднократно называли спланированной рейдерской атакой. Саму общественную организацию связывают с Павлом Куфтыревым.