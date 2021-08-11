Дело о взятке изгнанному из "Слуги народа" нардепу Юрченко передали в суд

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд обвинительный акт в отношении депутата Верховной Рады Александра Юрченко и его неофициального помощника Ивана Фищенко о получении взятки и подстрекательстве к даче взятки.

Как отмечается в сообщении САП, действия депутата квалифицированы по части 4 статьи 368, а также части 4 статьи 27, части 4 статьи 369 Уголовного кодекса, а посредника — по части 5 статьи 27, части 4 статьи 368, а также части 4 статьи 27, части 4 статьи 369 УК.

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В прокуратуре напоминают, что летом 2020 года НАБУ получило оперативную информацию о существовании организованной группы, участники которой получают взятки за использование законных полномочий нардепов. Для установления всех участников группировки и документирования их деятельности НАБУ разработало спецоперацию с включением в состав группировки детектива "под прикрытием".

В рамках спецоперации детектив "под прикрытием" выполнял роль представителя иностранной компании. Познакомившись с одним из участников группировки, детектив сообщил ему, что условием инвестирования в Украине является принятие ряда законодательных инициатив о предоставлении предприятиям, осуществляющим утилизацию мусора, "зеленого тарифа" на продажу электроэнергии и иного нормативного регулирования деятельности предприятия.

По данным следствия, после этого участник преступления познакомил детектива с Юрченко. Во время последующих встреч депутат попросил передать ему через посредника деньги в сумме 13 тысяч долларов за внесение предложений к законопроекту об управлении отходами и в дальнейшем еще 200 тысяч долларов для подкупа других нардепов — членов соответствующего комитета Рады.

В начале августа 2020 года детектив "под прикрытием" передал 13 тысяч долларов, а 26-27 августа соучастники планировали получить и 200 тысяч.

"Однако Национальное бюро было вынуждено прекратить дальнейшее выполнение специального задания, поскольку участники преступления были проинформированы о документировании их деятельности, одновременно изменили абонентские номера операторов мобильной связи и терминалы мобильной связи", — напоминают в САП.

Ведомство подчеркивает, что согласно выводам экспертиз, все аудио- и видеозаписи, полученные в ходе негласных следственных действий в отношении Юрченко и его помощника, не содержат признаков монтажа или подделки, а произнесенные на этих видеозаписях высказывания принадлежат именно народному избраннику и соисполнителю преступления.

"Несмотря на все попытки народного депутата и его сообщника завуалировать просьбу предоставления им неправомерной выгоды и дальнейшее подстрекательство к передаче денег другим депутатам, заключением судебной семантико-текстуальной (лингвистической) экспертизы подтверждено наличие в высказываниях обвиняемых просьбы к предоставлению денежных средств в качестве неправомерной выгоды и склонения к ним детектива НАБУ "под прикрытием", — указывают в прокуратуре.

Посреднику в передаче взятки НАБУ сообщило о подозрении 10 сентября 2020 года, а самому нардепу — 17 сентября, после подписания подозрения генеральным прокурором. Юрченко тогда отпустили после уплаты залога в 3 млн грн. Его помощник также остался на свободе после уплаты 1 млн грн.

Материалы уголовного производства были открыты для ознакомления стороне защиты обвиняемых 3 марта 2021 года, и теперь, спустя более пяти месяцев, их передадут в суд.

Напомним, что Юрченко был избран от мажоритарного округа №211 в Киеве, баллотировавшись от "Слуги народа", однако после скандала со взяткой из соответствующей фракции парламента его исключили.

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