Десять лет тюрьмы за заражение коронавирусом: зачем Авакову такой жесткий законопроект

Кабинет министров предлагает ужесточить наказание за умышленное заражение особо опасными инфекционными заболеваниями до уровня наказаний за убийство.

Норму, хитро спрятанную в законопроект о противодействии дискриминации, правительство зарегистрировало на сайте Верховной Рады еще в мае, а парламентский Комитет по вопросам правоохранительной деятельности должен был рассмотреть его в среду, 2 июня.

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Корреспондент Delo.ua разобрался, чем руководствовались чиновники в своей инициативе, а также при чем здесь гендерная идентичность и язык.

В феврале 2012 года Анастасия узнала, что заражена вирусом иммунодефицита человека. Через полгода Первомайский городской центр первичной медико-санитарной помощи предупредил девушку, что, по закону "О предупреждении заболевания синдромом приобретенного иммунодефицита человека (СПИД) и социальной защите населения", она должна принимать меры по нераспространению ВИЧ-инфекции и об уголовной ответственности за заражение людей этим вирусом.

В июне 2017 года Анастасия начала жить с Сергеем, но ему о ВИЧ-инфекции не сказала. Год спустя Сергей получил положительный тест на ВИЧ, а против девушки возбудили уголовное дело по статье 130 Уголовного кодекса Украины "Заражение вирусом иммунодефицита человека или другой неизлечимой инфекционной болезнью". Но в декабре 2020-го прокурор заявил о необходимости закрыть дело — двумя месяцами ранее Анастасия умерла.

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Имена героев этой истории выдуманы, но сама она реальна: это данные из постановления Первомайского районного суда Николаевской области, опубликованного в Едином государственном реестре судебных решений 29 января 2021 года. За канцелярскими "лицо 1" и "лицо 2" прячется редкий случай рассмотрения уголовного дела по 130-й статье УКУ. Хотя в будущем количество заседаний по этой статье может заметно увеличиться.

Все может измениться после принятия законопроекта о борьбе с проявлениями дискриминации авторства министра внутренних дел Арсена Авакова. На первый взгляд, документ просто расширяет список обстоятельств, отягчающих ответственность за административные правонарушения. В частности, отягчающим фактором предлагается сделать мотив нетерпимости: негативное отношение по признакам расы, цвета кожи, политических и религиозных убеждений, сексуальной ориентации, гендерной идентичности и языка. Нарушение норм противодействия дискриминации предлагается наказывать штрафом. До 5100 грн для рядовых украинцев и до 8500 грн для чиновников и предпринимателей.

Но через законопроект хотят протащить и изменения в 130-ю статью УКУ, а именно изменить ее формулировку на "Умышленное заражение особенно опасной инфекционной болезнью или ее возбудителем".

Наказание тоже станет другим. Сегодня за заражение человека ВИЧ или другой неизлечимой инфекционной болезнью грозит от 2 до 5 лет тюрьмы. Чиновники предлагают за "умышленное заражение особо опасной инфекционной болезнью или ее возбудителем" давать от 3 до 8 лет. Если заразились два человека или несовершеннолетний — от 5 до 10 лет. В пояснительной записке к документу говорится, что таким образом планируется декриминализовать случай, когда украинцы умышленно подвергали других опасности заражения ВИЧ.

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Анализируя текст законопроекта, член совета Комитета Ассоциации юристов Украины по уголовно-процессуальному праву Денис Овчаров отмечает проблемы предложенных изменений: безальтернативность наказания (предусмотрено только лишение свободы) и большую разницу между нижней и высшей границами наказания (от 3 до 8 лет). По его словам, законодатель исходил из двух моментов: опасности заболевания, которое может вызвать смерть, и умышленной формы вины. То есть человек знает о своем заболевании и сознательно заражает другого.

"В этом статья перекликается с умышленным убийством, когда действия человека приводят к смерти. Очевидно, что мы говорим о разной направленности поведения (объективной стороне преступления) и субъективную сторону — желание смерти потерпевшего. Но, думаю, законодатель шел именно по этому пути. А тут мы подходим к принципам, по которым назначается наказание и как будет работать статья на практике, если в суд дойдет обвинительный акт прокурора", — говорит юрист.

Овчаров объясняет, что суд в первую очередь будет разбираться, чем именно заразили потерпевшего, какие были последствия, при каких обстоятельствах произошло заражение, какие были мотивы преступления (например, умышленное заражение из-за личной мести), и если человек действительно хотел заразить другого, только тогда речь пойдет о наказании в виде лишения свободы.

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"Если, например, заражение COVID-19 произошло, когда больной ехал из больницы домой на самоизоляцию или вышел на работу (нередки случаи), то суд будет учитывать личность виновного и мотивы его поведения и может назначить наказание ниже низшего предела наказания, чем предусмотрено в статье, или освобождение от отбывания наказания с испытанием. То есть не каждый случай требует наказания в виде лишения свободы", — убежден он.

Адвокат Иван Либерман отмечает, что сегодня по 130-й статье в 99 случаев из 100 невозможно доказать умышленность заражения. По его словам, человек может ссылаться на то, что он не знал о своей болезни.

"А если даже и знал о болезни, то, может, был не осведомлен об аспектах заражения других. Поэтому доказать, что заражение было умышленным, практически невозможно. Мне кажется, что это больше декларативное изменение, чтобы показать всему миру, что у нас предусмотрена такая ответственность и мы следим за подобными случаями", — говорит адвокат.

Овчаров считает, что статья, скорее всего, будет работать именно с виной в форме косвенного умысла: человек знает о болезни, понимает ее опасность для окружающих, но сознательно не соблюдает режим изоляции или правила по предупреждению заражения.

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"Стоит понимать, что правоохранителей не очень волнует вопрос доказательства субъективной стороны преступления. Как правило, обвинительный акт содержит общие ссылки на нормы Уголовного кодекса Украины, а уточнения могут быть, если установлены дополнительные мотивы и цель преступления", — резюмирует эксперт.

В случае решения Первомайского районного суда Николаевской области, то у девушки был и результат лабораторного анализа крови, и предупреждение об уголовной ответственности. Но с 2019 года в реестре судебных решений действительно было зарегистрировано всего шесть документов по фактам, связанным со 130-й статьей. Два из них касаются описанной нам истории, один о разрешении суда на доступ к медицинской информации и еще три о передаче дел между судами. В период с 2009 по 2019 год по этой статье было зарегистрировано немногим меньше 100 документов.

Ситуация может измениться, если рассматривать предложения чиновников в качестве элемента борьбы с COVID-диссидентами. После принятия законопроекта за заражение коронавирусом в некоторых случаях можно будет легко заработать тюремный срок: еще в феврале 2020 года Минздрав внес COVID-19 в список особо опасных инфекционных заболеваний.

Илья Требор, специально для Delo.ua

фото: Depositphotos