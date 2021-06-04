Десять лет тюрьмы за заражение коронавирусом: зачем Авакову такой жесткий законопроект

Кабинет министров предлагает ужесточить наказание за умышленное заражение особо опасными инфекционными заболеваниями до уровня наказаний за убийство.
Норму, хитро спрятанную в законопроект о противодействии дискриминации, правительство зарегистрировало на сайте Верховной Рады еще в мае, а парламентский Комитет по вопросам правоохранительной деятельности должен был рассмотреть его в среду, 2 июня.
Корреспондент Delo.ua разобрался, чем руководствовались чиновники в своей инициативе, а также при чем здесь гендерная идентичность и язык.
В феврале 2012 года Анастасия узнала, что заражена вирусом иммунодефицита человека. Через полгода Первомайский городской центр первичной медико-санитарной помощи предупредил девушку, что, по закону "О предупреждении заболевания синдромом приобретенного иммунодефицита человека (СПИД) и социальной защите населения", она должна принимать меры по нераспространению ВИЧ-инфекции и об уголовной ответственности за заражение людей этим вирусом.
В июне 2017 года Анастасия начала жить с Сергеем, но ему о ВИЧ-инфекции не сказала. Год спустя Сергей получил положительный тест на ВИЧ, а против девушки возбудили уголовное дело по статье 130 Уголовного кодекса Украины "Заражение вирусом иммунодефицита человека или другой неизлечимой инфекционной болезнью". Но в декабре 2020-го прокурор заявил о необходимости закрыть дело — двумя месяцами ранее Анастасия умерла.
Имена героев этой истории выдуманы, но сама она реальна: это данные из постановления Первомайского районного суда Николаевской области, опубликованного в Едином государственном реестре судебных решений 29 января 2021 года. За канцелярскими "лицо 1" и "лицо 2" прячется редкий случай рассмотрения уголовного дела по 130-й статье УКУ. Хотя в будущем количество заседаний по этой статье может заметно увеличиться.
Решение Первомайского районного суда Николаевской области. Фото: Единый государственный реестр судебных решений
Все может измениться после принятия законопроекта о борьбе с проявлениями дискриминации авторства министра внутренних дел Арсена Авакова. На первый взгляд, документ просто расширяет список обстоятельств, отягчающих ответственность за административные правонарушения. В частности, отягчающим фактором предлагается сделать мотив нетерпимости: негативное отношение по признакам расы, цвета кожи, политических и религиозных убеждений, сексуальной ориентации, гендерной идентичности и языка. Нарушение норм противодействия дискриминации предлагается наказывать штрафом. До 5100 грн для рядовых украинцев и до 8500 грн для чиновников и предпринимателей.
Но через законопроект хотят протащить и изменения в 130-ю статью УКУ, а именно изменить ее формулировку на "Умышленное заражение особенно опасной инфекционной болезнью или ее возбудителем".
Наказание тоже станет другим. Сегодня за заражение человека ВИЧ или другой неизлечимой инфекционной болезнью грозит от 2 до 5 лет тюрьмы. Чиновники предлагают за "умышленное заражение особо опасной инфекционной болезнью или ее возбудителем" давать от 3 до 8 лет. Если заразились два человека или несовершеннолетний — от 5 до 10 лет. В пояснительной записке к документу говорится, что таким образом планируется декриминализовать случай, когда украинцы умышленно подвергали других опасности заражения ВИЧ.
Анализируя текст законопроекта, член совета Комитета Ассоциации юристов Украины по уголовно-процессуальному праву Денис Овчаров отмечает проблемы предложенных изменений: безальтернативность наказания (предусмотрено только лишение свободы) и большую разницу между нижней и высшей границами наказания (от 3 до 8 лет). По его словам, законодатель исходил из двух моментов: опасности заболевания, которое может вызвать смерть, и умышленной формы вины. То есть человек знает о своем заболевании и сознательно заражает другого.
"В этом статья перекликается с умышленным убийством, когда действия человека приводят к смерти. Очевидно, что мы говорим о разной направленности поведения (объективной стороне преступления) и субъективную сторону — желание смерти потерпевшего. Но, думаю, законодатель шел именно по этому пути. А тут мы подходим к принципам, по которым назначается наказание и как будет работать статья на практике, если в суд дойдет обвинительный акт прокурора", — говорит юрист.
Овчаров объясняет, что суд в первую очередь будет разбираться, чем именно заразили потерпевшего, какие были последствия, при каких обстоятельствах произошло заражение, какие были мотивы преступления (например, умышленное заражение из-за личной мести), и если человек действительно хотел заразить другого, только тогда речь пойдет о наказании в виде лишения свободы.
"Если, например, заражение COVID-19 произошло, когда больной ехал из больницы домой на самоизоляцию или вышел на работу (нередки случаи), то суд будет учитывать личность виновного и мотивы его поведения и может назначить наказание ниже низшего предела наказания, чем предусмотрено в статье, или освобождение от отбывания наказания с испытанием. То есть не каждый случай требует наказания в виде лишения свободы", — убежден он.
Адвокат Иван Либерман отмечает, что сегодня по 130-й статье в 99 случаев из 100 невозможно доказать умышленность заражения. По его словам, человек может ссылаться на то, что он не знал о своей болезни.
"А если даже и знал о болезни, то, может, был не осведомлен об аспектах заражения других. Поэтому доказать, что заражение было умышленным, практически невозможно. Мне кажется, что это больше декларативное изменение, чтобы показать всему миру, что у нас предусмотрена такая ответственность и мы следим за подобными случаями", — говорит адвокат.
Овчаров считает, что статья, скорее всего, будет работать именно с виной в форме косвенного умысла: человек знает о болезни, понимает ее опасность для окружающих, но сознательно не соблюдает режим изоляции или правила по предупреждению заражения.
"Стоит понимать, что правоохранителей не очень волнует вопрос доказательства субъективной стороны преступления. Как правило, обвинительный акт содержит общие ссылки на нормы Уголовного кодекса Украины, а уточнения могут быть, если установлены дополнительные мотивы и цель преступления", — резюмирует эксперт.
В случае решения Первомайского районного суда Николаевской области, то у девушки был и результат лабораторного анализа крови, и предупреждение об уголовной ответственности. Но с 2019 года в реестре судебных решений действительно было зарегистрировано всего шесть документов по фактам, связанным со 130-й статьей. Два из них касаются описанной нам истории, один о разрешении суда на доступ к медицинской информации и еще три о передаче дел между судами. В период с 2009 по 2019 год по этой статье было зарегистрировано немногим меньше 100 документов.
Ситуация может измениться, если рассматривать предложения чиновников в качестве элемента борьбы с COVID-диссидентами. После принятия законопроекта за заражение коронавирусом в некоторых случаях можно будет легко заработать тюремный срок: еще в феврале 2020 года Минздрав внес COVID-19 в список особо опасных инфекционных заболеваний.
Илья Требор, специально для Delo.ua
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