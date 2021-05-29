Дипломатическая война: Чехию покинули часть дипломатов России (ФОТО)

В субботу, 29 мая, часть российских дипломатов и других сотрудников посольства РФ в Праге отбыли на родину самолетом, который отправила за ними Москва.

Об этом сообщает "Укринформ".

Указано, что литерный рейс правительственной российской авиагруппы стартовал из пражского аэропорта в 14:15 по местному времени.

По информации радио "Прага", второй спецрейс, которым отправят домой остальных выдворенных россиян, прибудет в Прагу в понедельник, 31 мая.

Как отмечается, всего Чехию должны покинуть 63 работника российского посольства.

Напомним, в апреле Чехия выслала 18 российских разведчиков, работавших под дипломатическим прикрытием, после того, как Прага заявила о причастности сотрудников российской разведки к взрывам на складах боеприпасов в Врбетице, произошедших в 2014 году.

Россия взамен выслала 20 чешских дипломатов и сотрудников посольства в Москве.

После этого было решено привести к паритету численность дипмиссий от обеих сторон: по 7 дипломатов и 25 администравно-технических работников, а также 19 человек, трудоустроенных на месте.

Чешское посольство, "Чешский Дом" и "Чешский центр" в Москве, таким образом, до конца мая должен уволить 79 работников, нанятых на месте.

Чехию высылкой россиян поддержали многие европейские страны, а Украина предложила направить чешских дипломатов в Киев.