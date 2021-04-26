Политика 10 минут назад

Украина предложила Чехии направить высланных из РФ дипломатов в Украину

По словам министра, Украина решительно поддерживает Чехию в дипломатическом конфликте с РФ

Дмитрий Кулеба. Фото: МИД Дмитрий Кулеба. Фото: МИД
Дмитрий Кулеба. Фото: МИД

Украина предложила Чехии направить высланных из России чешских дипломатов для работы в посольстве этой страны в Киеве. Как сообщил в своем Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, такое предложение он озвучил в ходе беседы со своим чешским коллегой.

"Украина решительно поддерживает Чехию в свете злонамеренных действий РФ на ее территории. Подтвердил это в разговоре с Якубом Кулганеком. Предложил направить высланных из Москвы дипломатов для работы в Киеве для усиления дипломатической миссии Чехии в Украине. Стоим бок о бок с чешскими друзьями!" — написал Кулеба.

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Напомним, 18 апреля Министерство иностранных дел России решило выслать из Москвы 20 чешских дипломатов "в связи с недружественным актом властей Чехии в отношении персонала российской дипмиссии в Праге".

Тогда руководство Чехии приняло решение выслать с территории страны 18 сотрудников российского посольства, которых признали членами российских спецслужб.

По словам премьер-министра Андрея Бабиша, есть обоснованное подозрение "в причастности офицеров российской спецслужбы ГРУ, подразделение 29155" к взрывам на складах боеприпасов у села Врбетице на востоке страны в 2014 году.

Кроме того, МИД России также объявило двух сотрудников посольства Болгарии в Москве персонами нон грата в ответ на высылку двух российских дипломатов в марте.

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