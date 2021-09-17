"Еду в тюрьму": Балашова отправили в СИЗО с возможностью залога в более 9 млн грн

Лидера партии "5.10" Геннадия Балашова поместили в следственный изолятор (СИЗО) с альтернативой залога в 9 млн 640 тысяч 467 грн.

Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook. По его словам, залог почти в 10 млн грн он платить не собирается.

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"Еду в тюрьму, ждем конвой. Прокуроры сами не ожидали. Сколько дали судье Вовку — коммерческая тайна. Завтра, кто хочет, приходите в офис, можете записать свое мнение. Пострадаем за гражданские права, платить не буду", — написал Геннадий Балашов.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство старшего следователя об изменении меры пресечения Балашову с залога на содержание под стражей.

Адвокат Геннадия Балашова Игорь Черезов подтвердил эту информацию и заявил, что Балашов не собирается платить залог и будет сидеть в СИЗО.

"Балашов уверен в том, что все надуманные уголовные дела рано или поздно развалятся. Сумму залога он вносить не будет из принципиальных соображений. Поэтому ГФС подала на изменение меры пресечения в виде ареста, несмотря на необоснованность подозрения. Суд решил изменить ему меру пресечения на содержание под стражей. Мы, адвокаты, и сам Балашов были готовы к тому, что рано или поздно это произойдёт, потому что за два месяца было возбуждено порядка пяти разных уголовных дел на все что угодно. Основная цель — посадить его в тюрьму — была видна с самого начала", — заявил Черезов.

Напомним, 16 августа Балашов был задержан в Печерском отделении полиции Киева. Поводом для задержания стала драка Балашова со следователем. Однако вечером 19 августа Печерский суд отказал в удовлетворении ходатайства об аресте бизнесмена.

Напомним, что ранее правоохранители активизировали расследование дела о незаконном строительстве многоквартирного дома в центре Киева на улице Редутной, 60 — в буферной зоне Киево-Печерской лавры.

Так, в мае Госбюро расследований провело обыски в департаменте государственного архитектурно-строительного контроля и департаменте по вопросам регистрации Киевской горадминистрации, расследуя, почему чиновники не остановили строительство шестиэтажного здания, хотя там можно было строить дом высотой не более четырех этажей.

В свою очередь в начале июля в полицию вызвали Балашова, который продавал в этом здании недвижимость, для вручения подозрения по части 2 статьи 298 Уголовного кодекса (Умышленное разрушение или повреждение объектов культурного наследия или их частей).

Однако впоследствии на суде по избранию ему меры пресечения по ходатайству прокуратуры защите политика удалось доказать, что тот в принципе не является подозреваемым, и в избрании меры пресечения прокуратуре также было отказано.