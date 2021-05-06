Египет ограничит работу магазинов и закроет пляжи из-за праздников

Египет с 6 мая вводит на две недели ограничение работы магазинов, торговых центров и ресторанов до 21:00 в рамках сдерживания эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом объявил накануне в телеобращении премьер-министр Мустафа Мадбули, передает Reuters.

В этот же период будут запрещены крупные собрания и концерты, а пляжи и парки будут закрыты с 12 по 16 мая. Усиление ограничений связано с религиозными праздниками — завершением священного месяца Рамадан и праздником разговения Ид-аль-Фитр (Ураза-байрам).

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Отмечается, что в последние недели число новых случаев коронавируса в Египте неуклонно растет, и официальные лица опасаются еще большего распространения инфекции в праздничные дни.

"Как официальные лица мы глубоко обеспокоены тем, что граждане не полностью соблюдают меры предосторожности в отношении здоровья... Мы начинаем видеть, что инфекции происходят в семейном масштабе, когда один человек заболевает и заражает всю семью", — отметил Мадбули.

Хотя Египет ввел более жесткие меры в начале пандемии, закрыв свое воздушное пространство и установив ночной комендантский час, чтобы ограничить распространение коронавируса, с июня 2020 года страна остается в целом открытой. При этом в стране введены штрафы за неношение масок в общественных местах: по словам премьера, уже 1,7 млн человек оштрафовано за это на 50 фунтов (около 88 грн).

С января в Египте стартовала общенациональная программа вакцинации, и на данный момент вакцинировано около 1 млн человек. В мае страна ожидает получить 4,9 млн доз различных типов вакцины против коронавируса, в том числе 1,7 млн доз вакцины AstraZeneca, которые должны прибыть на следующей неделе.

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По данным местного Министерства здравоохранения, за 4 мая в 100-миллионном Египте зафиксировано 1090 новых случаев заболевания Covid-19, еще 60 смертельных исходов. Однако эксперты говорят, что официальные цифры, вероятно, отражают лишь небольшую часть случаев болезни в этой стране из-за ограниченного тестирования и невключения в эти данные результатов частных тестов на коронавирус.

Для сравнения, в Украине с населением на подконтрольной территории 37,8 млн человек за выходной день 4 мая зафиксировали 2576 новых случаев Covid-19 и 161 смерть, а за 5 мая — соответственно 6038 и 374.