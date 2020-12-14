ЕС заявил о победе в арбитраже с Украиной об экспорте леса-кругляка: запрет нужно отменить

В Европейском Союзе заявили о победе в арбитраже с Украиной по лесу-кругляку.

Согласно принятому решению, украинская сторона должна вскоре отменить введенный в 2015 году запрет на экспорт необработанной древесины, сообщается на сайте Еврокомиссии.

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"Окончательное решение комиссии по урегулированию споров, созданной в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, выявило, что украинский запрет на вывоз всей необработанной древесины несовместим с Соглашением об ассоциации. Итак, ожидается, что Украина как можно быстрее прекратит экспортный запрет", — говорится в заявлении.

При этом в Еврокомиссии уточняют, что Евросоюз "поддерживает Украину различными проектами, включая поддержку охраны окружающей среды, а также государственного управления и устойчивого управления лесами".

Как отмечается, решение арбитража установило, что украинский запрет на экспорт "не соответствует ни одной из этих законных целей".

Ранее было обнародовано решение арбитража с ЕС по лесу-кругляку, в котором было признано, что Украина имеет право ограничивать экспорт леса при определенных обстоятельствах. Однако решение арбитража требует от Украины скорректировать свой запрет на экспорт от 2015 года.

Как прокомментировал торговый представитель Украины Тарас Качка, украинская сторона не смогла до конца отстоять правомерность запрета экспорта леса-кругляка из-за того, что авторы соответствующего закона "слишком активно писали о преференциях национальным производителям, а не о защите леса".

Известно, что в истории Евросоюза это первый прецедент арбитража с государством-партнером по торговой сделке. До сих пор государства всегда соглашались устранять проблемы, не доводя до стадии арбитража.

Напомним, в 2015 году Украина ввела 10-летний запрет на экспорт всей необработанной древесины, внеся изменения и дополнения к запрету 2005 года относительно десяти пород деревьев, имеющих низкую коммерческую значимость и характеризующихся как "редкие и ценные".

В январе 2019 года ЕС подал запрос на официальные правительственные консультации в соответствии с торговым Соглашением об ассоциации. Однако консультации 7 февраля 2019 года не смогли решить вопрос.

Евросоюз безпрецедентно официально попросил создать арбитражную комиссию.

Арбитражная комиссия была создана 28 января 2020 года. Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, процедура урегулирования спора была несколько задержана.

22−23 сентября 2020 года состоялось онлайн-заседание коллегии.

11 декабря комиссия вынесла окончательное решение, посчитав, что запрет несовместим со статьей 35 Соглашения об ассоциации, которая не допускает запретов на экспорт.

Комиссия также не нашла никаких обоснований полного запрета на экспорт необработанной древесины, действовавшего с 2015 года, в Соглашении об ассоциации с ЕС или Генеральном соглашении по тарифам и торговле.

Поэтому Украина должна, по решению комиссии, скорректировать свой закон 2015 года.

В то же время запрет 2005 года на экспорт 10 конкретных пород древесины был признан арбитражем частично оправданным.

По данным британской неправительственной организации Earthsight, из Украины в страны ЕС импортируется больше незаконной древесины, чем из любой другой страны мира, и больше, чем из стран Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии вместе взятых.

Согласно выводам Earthsight, за 4 года действия моратория на вырубку леса его экспорт в страны ЕС вырос на 75%.

По словам исполнительного директора программы ООН по окружающей среде Ингер Андерсен, Карпатский регион находится в опасности из-за незаконной вырубки леса.

Как сообщалось, с 1 февраля 2020 года начался экспериментальный проект по проведению электронных аукционов по продаже необработанной древесины только в торговой системе "Prozorro.Продажи" и на других электронных аукционах.

Также урегулированы основные особенности аукционов: они будут проходить на повышение цены, и в случае отсутствия победителя будет проводиться обязательный повторный аукцион со снижением стартовой цены, которая не может быть меньше себестоимости древесины. Кроме того, победитель аукциона обязуется внести 10% предоплаты по заключенному договору купли-продажи.