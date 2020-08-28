Еще одна страна закрыла свои границы для украинцев

Тунис закрыл для граждан Украины свои границы. Об этом со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу сообщает в Telegram пресс-центр Госпогранслужбы

По словам Кулебы, Тунис внес Украину в "красную зону" эпидемиологической опасности.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Поэтому, украинцы уже не могут посещать эту страну", — отметил Кулеба.

Ранее сообщалось, что аналогичное решение принял Госсовет Финляндии: в этой стране перекрыли границу для украинских трудовых мигрантов, которые едут в Финляндию на заработки, в частности, на сбор ягод.

Запрет также касается граждан тех стран, которые не входят в ЕС, и где плохая эпидемиологическая ситуация.

Кроме этого, с 21 августа туристы, прибывающие в Словению из Украины, должны пройти обязательную самоизоляцию.

Согласно нововведениям, с 06:00 21 августа на 14-дневную самоизоляцию должны отправиться все, кто прибывает в Словению из Украины, кроме отдельных категорий граждан, в отношении которых действуют другие правила.

Перед этим Минздрав обнародовал обновленные данные по количеству активных случаев коронавируса за рубежом, согласно которым некоторые открытые для украинских туристов страны, такие как Албания и Болгария, отошли к "красной зоне".