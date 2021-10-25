Евро дорожает, доллар дешевеет: каким будет курс гривни на конец октября

На сегодня, 25 октября 2021 года, Нацбанк установил официальный курс гривни на уровне 26,2918 грн/доллар и 30,5774 грн/евро.

Официальный курс валют на 25 октября:

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✅ 1 доллар США — 26,2918 грн;

✅ 1 евро — 30,5774 грн;

✅ 1 злотый — 6,6536 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 28,6762грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 36,2511 грн.

На межбанковском валютном рынке за шесть банковских дней прошлой недели гривня укрепилась по отношению к доллару с 26,3550/26,3750 грн/доллар до 26,27/26,30 грн/доллар и просела относительно евро — с 30,5085/30,5290 грн/евро до 30,6083/30,6210 грн/евро.

Сегодня, 25 октября, начало торгов на межбанке аналитик компании Esperio Александр Болтян видит в диапазоне 26,35 грн/доллар и 30,60 грн/евро и прогнозирует, что до конца недели гривня будет умеренно расти. "В последнюю неделю октября гривня продолжит расти по отношению к доллару и евро. Средний курс продажи наличного доллара на территории Украины будет колебаться в рамках 26 — 26,35 грн/доллар. Средний курс продажи наличного евро на территории Украины будет колебаться в рамках 30,2 — 30,55 грн/евро", — говорит он в комментарии Delo.ua.

Свои прогнозы по курсу гривни Александр Болтян объясняет отсутствием причин для приостановки тенденции роста национальной валюты, которая наметилась с начала года. "Спрос на гривню, или внешние факторы давления, или инфляция — все триггеры нивелирует сильная монетарная политика, стабильный экспорт в период после пандемии и отсутствие спроса на валюту в стране", — отмечает аналитик.

Решение НБУ сохранить учетную ставку на уровне 8,5% годовых, по словам Александра Болтяна, также согласуется с запланированным понижением инфляции до 5,0% к концу следующего года в соответствии с базовым сценарием обновленного макроэкономического прогноза и при нем инфляционные риски не могут увеличиться в разы, поэтому и давления на валютный рынок страны не может быть.

Тем временем, угрозу курсу гривни аналитик RoboForex Андрей Гойлов видит в выходе нерезидентов с украинских ОВГЗ. "Нерезиденты сократили свои вложения в эти бумаги с начала октября на 2,66 млрд — до 95,77 млрд. Судя по всему, полученные ими средства будут потрачены на покупку иностранных валют для последующего вывода в материнские юрисдикции. Все это лишь усилит давление на гривну", — говорит он.

Андрей Гойлов предполагает, что в случае, если нерезиденты выйдут на рынок с продажей гривни, доллар к гривне может укрепляться к уровню 26,75 грн/доллар, а евро с высокой долей вероятности вырастет до отметки 30,95 грн/евро. Вместе с этим, аналитик отмечает, что вмешательство регулятора сможет помочь стабилизировать гривню. "У НБУ достаточно ресурсов для выполнения этой задачи", — говорит он.

В целом же Александр Болтян считает, что быстро извлечь прибыль на валютных колебаниях в этому году, инвесторам и гражданам вряд ли получится и здесь нужно уже оценивать потенциал валют в разрезе 2022 года.

Напомним, сделанный в конце лета экспертами рынка прогноз предполагал оптимистичный диапазон колебаний среднего курса продажи доллара США осенью в рамках 26,55-26,8 грн/доллар, умеренный сценарий для гривни — диапазон 26,7-27,15 грн/доллар, негативный сценарий — диапазон 26,95-27,6 грн/доллар.