Укрепление гривни невыгодно экспортерам — глава Укргазбанка

Небольшое укрепление украинской национальной валюты не очень выгодно компаниям-экспортерам.

Такое мнение высказал председатель правления государственного Укргазбанка Андрей Кравец, сообщает "Минфин".

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По его словам, в настоящее время наблюдаются небольшие колебания гривни, однако рынок остается стабильным.

"Возможно, небольшое укрепление невыгодно экспортерам. Я бы не прогнозировал больших изменений до конца года", — заявил Кравец.

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Ранее сообщалось, что за 11-13 октября 2021 года официальный курс гривни, устанавливаемый НБУ, укрепился по отношению к доллару США с 26,3515 грн/доллар до 26,349 грн/доллар, к евро — с 30,4768 грн/евро до 30,4265 грн/евро.

При этом аналитики прогнозируют дальнейшее укрепление национальной валюты.

По их мнению, рост курса гривни на торгах, как и на позапрошлой неделе, своими интервенциями сдерживал регулятор.

Эксперты отмечают, что этот курс уже "перерос" прогнозированный в конце лета экспертами рынка оптимистичный диапазон колебаний среднего курса продажи доллара США осенью в рамках 26,55-26,8 грн/доллар. Умеренный сценарий для гривни предполагал диапазон 26,7-27,15 грн/доллар. Негативный сценарий — диапазон 26,95-27,6 грн/доллар.