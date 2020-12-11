Политика 20 минут назад

"Я горячий человек": мэр Черкасс извинился перед Зеленским, назвавшим его бандитом (ВИДЕО)

Бондаренко призвал забыть о противостоянии между мэром и президентом

Анатолий Бондаренко. Фото: пресс-служба Черкасского горсовета Анатолий Бондаренко. Фото: пресс-служба Черкасского горсовета
Анатолий Бондаренко. Фото: пресс-служба Черкасского горсовета

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко обратился к президенту Владимиру Зеленскому с извинениями и предложением забыть о противостоянии и заочной перепалке. Об этом он сказал в видеообращении на своей странице в Facebook.

"Мы должны забыть о противостоянии между городским головой и президентом. Как городской голова я хотел бы в первую очередь, наверное, даже извиниться перед президентом за то, что я, в принципе, не себя отстаивал, а жителей нашего города. Я горячий человек, но я искренний человек и я всегда буду плечом к плечу стоять с патриотами Украины, которые будут защищать нашу страну. Так что, господин президент, я хотел бы извиниться официально", — заявил Бондаренко.

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Он сообщил, что по итогам заседания нового горсовета был избран исполнительный комитет, в состав которого вошли представители партий "Слуга народа", "Европейская солидарность", "За будущее" и "Черкащаны". Он призвал депутатов забыть предвыборные ссоры и объединиться для решения существующих в городе проблем.

Напомним, 27 мая Бондаренко обратился в суд с иском к президенту о защите чести и достоинства. 20 мая Зеленский, говоря о мэре Черкасс, сказал, что "за один стол с такими бандитами не сядет". Тот же в ответ заявил, что во время Майдана нынешний президент "танцевал на корпоративах".

В октябре Печерский районный суд Киева отказал в удовлетворении этого иска. Суд пришел к выводу, что высказывания Зеленского не содержат заведомо ложной информации и избыточности оценочных суждений, а также нет оснований квалифицировать его слова как представленные в грубой, унизительной или неприличной форме.

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Суд посчитал, что оспариваемые фразы президента выражают его личное отношение к возможности иметь деловые, дружеские или иные отношения с должностным лицом, которое, по мнению Зеленского, ненадлежащим образом выполняет свои обязанности.

Бондаренко обжаловал решение в Киевском апелляционном суде, но тот 25 ноября оставил решение суда первой инстанции в силе.

До этого черкасский мэр вступил в заочный конфликт с Зеленским из-за вводившихся тогда карантинных мер, предупредив Зеленского, что город "будет сопротивляться" в случае преследования за решение властей облцентра смягчить карантин.

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