Кабмин разрешил гулять на улицах компаниями по 8 человек

Сегодня, 13 мая, Кабинет министров Украины на заседании смягчил условия пребывания на летних площадках и на улице.

Об этом в ходе ежедневного брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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По словам министра, теперь позволяется находиться за одним столом на летних площадках кафе и ресторанов до четырех человек, не считая детей до 14 лет, а гулять теперь можно группами до 8 человек.

До этого за одним столом на летних площадках позволяли сидеть до двух человек, не считая детей. Гулять на улице с момента введения карантина можно было только вдвоем.

Степанов отметил, что с просьбой ослабить ограничения обратились рестораторы.

"Нововведения касаются изменения параметров пребывания на летних террасах, они касаются изменения в пребывании в парках, потому что у нас осталось два человека. Мы смягчили карантин и хотим увеличить количество людей, которые могут находиться одновременно до восьми человек при условии соблюдения дистанции и масочного режима", — рассказал глава Минздрава.

Напомним, нынешний карантин в Украине официально действует до 22 мая, но уже известно, что он будет продлен и дальше.

Однако с 11 мая правительство ввело определенные послабления карантинных мер. В частности, разрешено посещение парков, скверов, лесопарковых и прибрежных зон.