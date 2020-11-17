Кабмин уволил главу Госкосмоса

Кабинет министров уволил Владимира Усова с должности главы Государственного космического агентства, возложив исполнение соответствующих обязанностей на Михаила Лева.

Об этом говорится в распоряжениях правительства №1432 и №1433 от 16 ноября. Отмечается, что Усов уволен согласно части 1 статьи 87-1 закона о госслужбе, позволяющей увольнять по инициативе субъекта назначения или по представлению лично премьер-министра или профильного министра.

Он был назначен главой Госкосмоса в январе нынешнего года, еще при премьерстве Алексея Гончарука.

Усов — 37-летний и IТ-предприниматель из Одессы, известен как основатель стартапа по 3D-печати Kwambio и цифрового издательства Gutenbergz, специализировавшегося на разработке и издательстве интерактивных книг для мобильных устройств.

Отметим, что ранее в ноябре Украина подписала с NASA соглашение об освоении Луны и Марса. При этом президент Владимир Зеленский поставил задачу создать в Украине до завершения его каденции ракету-носитель для освоения космоса.

Пока что украинцы преуспевают в этом лишь за рубежом: так, основанная выходцем из Украины американская компания Firefly Aerospace уже в этом декабре планирует запустить в космос свою первую ракету.