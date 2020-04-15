Кабмин закрыл еще 10 пропускных пунктов на госгранице

Кабинет министров закрыл еще 10 пунктов пропуска на государственной границе Украины из-за карантина.

Такое решение правительство приняло на заседании 15 апреля.

"Фактически закрываем плюс 10 пунктов пропуска на границе для того, чтобы минимизировать сообщение. Там, насколько мы знаем, максимально сократился поток наших граждан, и эти пункты пропуска можно закрывать для повышения безопасности на период карантина", — отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Министр внутренних дел Арсен Аваков добавил, что речь идет о пунктах пропуска на границе с Молдовой, Польшей и Румынией.

Напомним, что ранее из-за коронавируса на украинской границе оставили работать только 49 пунктов пропуска из 219. Внешний периметр государственной границы, а также территории аэропортов перевели работать в особый режим.

При этом правительство Украины с 15 марта 2020 года на 2 недели закрыло границу для иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавируса, а с 17 марта 2020 года Украина закрыла пассажирское авиасообщение.

Отметим, что Украина не единственная в этом решении — 16 марта Чехия запретила въезд на свою территорию всем иностранцам, кроме тех, у кого есть разрешение на постоянное или временное проживание в Чешской республике. Кроме того, всем жителям страны запрещается выезжать из нее.

Самолеты смогут приземлиться в Чехии только, если все пассажиры на борту — чехи (или проживающие в стране иностранцы). Причем "возвращенцы" из 15 стран с высоким риском инфицирования будут обязаны сообщить об этом своему лечащему врачу и уйти на двухнедельный домашний карантин. Игнорирование данной обязанности приравнивается к уголовному преступлению.

Аналогичное решение приняли и в Польше.