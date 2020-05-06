Политика 1 час назад

"Карантин убивает": в центре Киева предприниматели устроили акцию протеста (ФОТО, ВИДЕО)

Протестующие требовали разрешить работу малого и среднего бизнеса

"Карантин убивает": в центре Киева предприниматели устроили акцию протеста (ФОТО, ВИДЕО) "Карантин убивает": в центре Киева предприниматели устроили акцию протеста (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: Цензор.Нет

Во вторник, 6 мая, в центре Киева на некоторых улицах полиция ограничила движение транспорта из-за запланированного митинга малых и средних предпринимателей под стенами Кабинета министров Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Киеве.

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В полиции заявляют, что в связи с анонсированными протестными акциями для обеспечения общественной безопасности и порядка сотрудники столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии, бойцы ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на усиленное дежурство.

"Организаторы митинга анонсировали привлечение автотранспорта к проведению акции", — отметили в полиции.

Правоохранители добавили, что было принято решение ограничить дорожное движение по отдельным улицам в центре города.

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Фото: UA.News

Протестующие требовали разрешить работу малого и среднего бизнеса. По их заявлениям, большую угрозу в Украине составляет не сам коронавирус, а последствия карантина для экономики. Утверждается, что люди приехали со всех регионов Украины.

По состоянию на 11:30 полиция не пропускала митингующих в правительственный квартал и зданию Кабинета министров, в результате чего люди перекрыли автомобилями улицу Грушевского на отрезке от Европейской площади до стадиона "Динамо", о чем сообщил глава Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса Руслан Соболь.  

"Это уже вторая акция предпринимателей, они в отчаянии. Требование прежнее — донести до власти необходимость обратить внимание на сложное положение, в котором оказался малый и средний бизнес. Протест уже имеет региональный характер. В центр Киева съехались предприниматели из регионов — из Днепра, Одессы, Винницы, Херсона, Запорожья. На Европейской площади и около стадиона "Динамо" скопилось около 130 автомобилей. Люди хотят быть услышанными. Без внятного ответа от правительства и результата, никто не уйдёт. Предприниматели ехали 300-500 километров не для того, чтобы просто помахать флагами и разъехаться. Я думаю, что сегодняшняя акция на какое-то время затянется", — заявил Руслан Соболь в комментарии "UA.News". 

Фото: UA.News

Напомним, Кабинет министров Украины принял решение продлить карантин в стране до 22 мая, но уже с некоторыми ослаблениями.

В частности, с 11 мая будет разрешена работа салонов красоты, летних площадок кафе и ресторанов и так далее. О том, как барбершопы и салоны красоты готовятся к выходу на работу после карантина, читайте здесь

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